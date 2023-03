Węgry inflacyjnym liderem Europy. Polska poza podium

Inflacyjny wystrzał w Hiszpanii. To dopiero początek negatywnych niespodzianek? Najnowsze dane z Półwyspu Iberyjskiego wpisują się w ciąg negatywnych inflacyjnych niespodzianek. Coraz więcej wskazuje na to, że dezinflacja nie będzie na tyle szybka i trwała, jak na to liczono jeszcze jesienią.