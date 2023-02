Inflacja w Wielkiej Brytanii znowu spadła, ale nadal jest na poziomie dwucyfrowym

Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła w styczniu do 10,1 proc. z 10,5 proc. w grudniu zeszłego roku i jest to trzeci z rzędu miesiąc, w którym wzrost cen spowalnia - poinformował w środę tamtejszy urząd statystyczny ONS.

fot. Yuri Turkov / / Shutterstock

Spadek stopy inflacji jest większy niż się spodziewano, bo analitycy prognozowali, że będzie to 10,3 proc. To kolejny sygnał wskazujący, że szczyt inflacji Wielka Brytania najprawdopodobniej ma już za sobą - w październiku 2022 r. sięgnęła ona 11,1 proc., co było najwyższym poziomem od 41 lat.

ONS wyjaśnił, że głównymi czynnikami napędzającymi inflację pozostają rachunki płacone przez gospodarstwa domowe, głównie za energię elektryczną i gaz, które były w styczniu tego roku o 26,7 proc. wyższe niż w styczniu 2022 r., a także ceny żywności i napojów bezalkoholowych, które w tym samym czasie wzrosły o 16,7 proc. Z kolei do łagodzenia inflacji w największym stopniu przyczyniły się niższe koszty transportu, będące efektem spadku cen paliw, a także niższe ceny usług gastronomicznych i hotelarskich.

Inflacja na całym świecie zaczęła rosnąć pod koniec 2021 r., gdy problemy z łańcuchami dostaw będące efektem pandemii Covid-19 sprawiły, że popyt na towary nie mógł zostać zaspokojony. Następnie problem pogłębiła inwazja Rosji na Ukrainę, przez co zaczęły gwałtownie rosnąć ceny ropy i gazu.

Aby zatrzymać inflację, której stopa jest ponad pięć razy wyższa niż cel inflacyjny, na początku lutego Bank Anglii ponownie - po raz dziesiąty z rzędu - podniósł główną stopę procentową, ale zasugerował, że to prawdopodobnie ostatnia podwyżka.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński