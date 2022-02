Inflacja w Wielkiej Brytanii wzrosła do 5,5 proc. Najwyższy poziom od prawie 30 lat

fot. Florian Monheim / / FORUM

W styczniu roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wzrosła do 5,5 proc. i była najwyższa od marca 1992 r. - poinformował w środę brytyjski urząd statystyczny ONS.

Styczniowa stopa inflacji jest zgodna z prognozami analityków. W grudniu wynosiła ona 5,4 proc.

Jak wskazał ONS, tym razem do wzrostu cen najbardziej przyczyniły się odzież i obuwie, gdyż w styczniu odbywają się poświąteczne wyprzedaże, natomiast w tym roku było ich mniej niż zwykle. "Odzież i obuwie spowodowały wzrost inflacji w tym miesiącu i chociaż nadal miały miejsce tradycyjne spadki cen, to był to najmniejszy styczniowy spadek od 1990 roku, przy mniejszej liczbie wyprzedaży niż w zeszłym roku" - wyjaśnił Grant Fitzner, główny ekonomista ONS.

Stopa inflacji jest znacznie powyżej celu inflacyjnego Banku Anglii, który wynosi 2 proc. Na początku lutego Bank Anglii podniósł tegoroczną prognozę inflacji, wskazując, że jej szczyt w kwietniu wyniesie 7,25 proc. Byłby to najwyższy poziom od lata 1991 roku. W odpowiedzi na rosnącą inflację Komitet Polityki Monetarnej (MPC) banku na dwóch ostatnich posiedzeniach podniósł główną stopę procentową - najpierw w grudniu z rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. do 0,25 proc., a na początku lutego do 0,5 proc.

We wtorek ONS poinformował, że pod koniec zeszłego roku wzrost płac w Wielkiej Brytanii nie nadążał za wzrostem cen - w czwartym kwartale 2021 r. realna płaca była o 0,8 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2020 r., zaś porównując tylko grudzień 2021 r. do grudnia 2020 r., spadek wyniósł nawet 1,2 proc.

