Zaskakujący spadek inflacji w Wielkiej Brytanii. Co zrobi Bank Anglii?

Wnorowski (RPP): Do celu inflacyjnego w Polsce jest całkiem długa droga Nie należy wykluczać scenariusza, że jeszcze w bieżącym roku RPP oceni, iż są wystarczające przesłanki do pierwszej obniżki stóp procentowych - poinformował w Radiu Maryja członek RPP Henryk Wnorowski. Dodał, że do osiągnięcia celu inflacyjnego w Polsce jest całkiem długa droga.