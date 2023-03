Inflacja w Ameryce trzyma się mocno

Luty przyniósł kolejny spadek inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Jednakże w dalszym ciągu utrzymuje się ona na bardzo wysokim poziomie, czemu towarzyszy wciąż silna presja inflacyjna w sektorze usług.

W lutym inflacja CPI w USA obniżyła się do 6,0 proc. wobec 6,4 proc. odnotowanych w styczniu oraz 6,5 proc. w grudniu - podało Biuro Statystyki Pracy. To rezultat zbieżny z rynkowym konsensusem na poziomie 6,0 proc. To także ósmy z rzędu spadek rocznej dynamiki CPI w Stanach Zjednoczonych po tym, jak czerwcowy odczyt na poziomie 9,1 proc. był najwyższy od 41 lat.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

Miesięczna dynamika amerykańskiego indeksu cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) wyniosła 0,4 proc. mdm względem wzrostu o 0,5 proc. mdm odnotowanego w styczniu. Ekonomiści spodziewali się rezultatu na poziomie 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym.

Na „szerokim” wskaźniku CPI w Stanach Zjednoczonych od pół roku obserwujemy procesy dezinflacyjne – roczna dynamika cen wyraźnie maleje, choć wciąż pozostaje na bardzo wysokim poziomie (a same ceny wciąż rosną). Natomiast tzw. inflacja bazowa - która nie obejmuje żywności, paliw i energii – w lutym ukształtowała się na poziomie 5,5 proc. względem 5,6 proc. w styczniu i 5,7 proc. w grudniu. W tym przypadku wzrost względem stycznia wyniósł 0,5 proc. mdm i był nieznacznie wyższy od oczekiwanych przez rynek 0,4 proc.

Pomimo poczynionych postępów, inflacja cenowa w największej gospodarce świata wciąż jest wysoka. Ceny żywności w lutym były o 10,2 proc. wyższe niż rok wcześniej (i o 0,3 proc. wyższe niż w styczniu). Benzyna kosztowała o 2 proc. mniej niż rok wcześniej, ale olej napędowy był droższy o 9,2 proc. W dalszym ciągu mocno rosły ceny energii elektrycznej (o 0,5 proc. mdm i aż 12,9 proc. rdr). Za to gaz potaniał o 8 proc. względem stycznia, lecz wciąż był o 14,3 proc. wyższy niż przed rokiem. Koszty mieszkania (głównie czynsze na rzecz właścicieli) były o 8,1 proc. wyższe niż rok temu oraz o 0,8 proc. wyższe niż w styczniu.

Niepokojąca jest zwłaszcza wciąż bardzo wysoka inflacja cen usług z wyłączeniem usług dostawy energii. Dynamika cen w tej kategorii w lutym wyniosła 0,6 proc. mdm i aż 7,3 proc. rdr (wobec 0,5 proc. mdm i 7,2 proc. rdr w styczniu). To właśnie bazowa inflacja w sektorze usługowym szczególnie niepokoi decydentów w Rezerwie Federalnej, którzy od marca 2022 roku realizują najgwałtowniejszy od ponad 40 lat cykl podwyżek stóp procentowych.

W lutym Fed podniósł stopę funduszy federalnych już tylko o 25 pb. i była to najsłabsza podwyżka od marca 2022 roku, gdy bank centralny USA rozpoczął cykl podwyżek stóp procentowych, podnosząc koszt pieniądza o 25 pb., do 0,25-0,5 proc. Niedawno przewodniczący Jerome Powell zasugerował przyspieszenie tempa podwyżek stóp procentowych, co rynek zrozumiał jako zapowiedź podwyżki o 50 pb. na marcowym posiedzeniu FOMC. Ale niedawne perturbacje związane z upadkiem Silicon Valley Bank stłumiły rynkowe oczekiwania na kolejne podwyżki stóp w Fedzie.