Inflacja w USA bije 40-letnie rekordy

fot. Marko Aliaksandr / / Shutterstock

Oficjalnie raportowana inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych sięgnęła 7% i tym samym osiągnęła najwyższy poziom od niemal 40 lat. Jednak inaczej niż cztery dekady temu, obecnej inflacji towarzyszą praktycznie zerowe stopy procentowe w Rezerwie Federalnej.

Inflacja CPI w USA w grudniu wzrosła do 7,0% rdr – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). Jest to najwyższy odczyt od czerwca 1982 roku. Podobnie jak miesiąc wcześniej, tak i tym razem dane inflacyjne nie zaskoczyły ekonomistów. W listopadzie inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych wyniosła 6,8% rdr.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

Natomiast inflacja bazowa – czyli wskaźnik cen nieuwzględniający paliw, żywności i energii – ukształtowała się na poziomie 0,6% mdm i 5,5% rdr. Rezultat ten przekroczył oczekiwania analityków tylko o 0,1 pkt. proc. Był to zarazem najwyższy poziom inflacji bazowej od marca 1991 roku.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Mamy za sobą już kilka miesięcy bardzo szybkiego wzrostu inflacji konsumenckiej w największej gospodarce świata. Jeszcze w lutym inflacja CPI w USA wynosiła zaledwie 1,7 proc., w marcu osiągnęła wartość 2,6 proc., ale w kwietniu było to już 4,2%, a w maju amerykańska inflacja osiągnęła 5 proc. i w czerwcu doszła do 5,4%. Lipiec i sierpień przyniosły stabilizację powyżej 5% utrzymaną także we wrześniu. Jednakże już w październiku inflacja CPI przyspieszyła do 6,2%, osiągając najwyższą wartość od 30 lat i przełamując ten szczyt w listopadzie. Nie dało się więc obronić forsowanej przez bankierów centralnych narracji o „przejściowym” charakterze inflacyjnej fali.

W grudniu nieznacznie potaniały paliwa: benzyna była o 0,5% tańsza niż w listopadzie, a olej napędowy o 2,4%. Nie zmienia to jednak faktu, że benzyny były o prawie 50% droższe niż rok temu, a ON podrożał o 41%. Ceny energii elektrycznej podniosły się o 6,3% rdr, a gazu ziemnego o 24,1% rdr. Jednakże wzrost cen nie dotyczy jedynie paliw i energii. Ceny żywności w rok poszły w górę o 6,3%, mebli o 5,8%, a usług o 3,7%. Potężna inflacja przez cały 2021 rok widoczna była w cenach samochodów. Nowe auta były w grudniu o 11,8% droższe niż rok temu, a używane zyskały na wartości aż 37,8%. Wciąż „tylko” o 4,1% podrożały koszty mieszkania, choć czynsze w USA bardzo szybko rosną.

Inflacja szaleje, a Fed śpi

Inflacja w Stanach Zjednoczonych bardzo wyraźnie i długotrwale przekracza 2-procentowy cel Rezerwy Federalnej i ani myśli spadać sama z siebie. Już nawet przewodniczący Fedu Jerome Powell przyznał, że czas przestać używać słowa „przejściowy” do opisania obecnej presji inflacyjnej. - Mamy tendencję do używania tego słowa w celu oznaczenia, że zmiany nie pozostawią trwałego śladu w postaci wyższej inflacji. Myślę, że to dobry moment, aby wycofać się z tego słowa i spróbować jaśniej powiedzieć, co mamy na myśli – powiedział Powell pod koniec listopada.

Najwyższa od prawie 40 lat inflacja CPI wciąż pozostaje bez zdecydowanej odpowiedzi amerykańskiego banku centralnego. Co prawda w listopadzie i w grudniu Rezerwa Federalna ograniczyła program skupu aktywów (łącznie ze 120 do 60 mld USD miesięcznie). To jednak nie zmienia faktu, że przy tak wysokiej inflacji i mocno rozgrzanym rynku pracy Fed wciąż „drukuje” dziesiątki miliardów dolarów miesięcznie utrzymując przy tym prawie zerowe stopy procentowe. Gdy na początku lat 80-tych i 90-tych inflacja wynosiła mniej więcej tyle co obecnie, to stopa funduszy federalnych sięgała ok. 8%.

Obecnie nie ma praktycznie żadnych szans, aby przy takim poziomie zadłużenia rządu federalnego i sektora korporacyjnego Fed choćby zbliżył się do tej wartości. Rynek zakłada, że w tym roku czekają nas co najwyżej 3-4 podwyżki stopy funduszy federalnych po 25 pb. każda. A to oznacza, że rok 2022 w najlepszym razie zakończymy ze stopami procentowymi w USA rzędu ok. 1%.

Rynek reaguje

Mimo że dane opublikowane przez BLS były zasadniczo zbieżne z oczekiwaniami większości ekonomistów, to na rynku walutowym dało się zauważyć zdecydowaną reakcję. Wkrótce po 14:30 kurs EUR/USD zaczął szybko rosnąć, osiągając poziom przeszło 1,14. Oznacza to wybicie górą z trwającej od początku grudnia konsolidacji w zakresie 1,1180-1,1380.