Czy to koniec dezinflacji w Stanach Zjednoczonych?

Czerwiec przyniósł kontynuację silnego spadku inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Roczna dynamika wskaźnika CPI obniżyła się do najniższego poziomu od marca 2021 roku. Jednakże w kolejnych miesiącach amerykańska inflacja może ponownie wzrosnąć.

W czerwcu inflacja CPI w USA obniżyła się do 3,0 proc. względem 4,0 proc. odnotowanych w maju - podało Biuro Statystyki Pracy. Był to już dwunasty miesiąc z rzędu spadku rocznej dynamiki CPI w Stanach Zjednoczonych. I bardzo możliwe, że ostatni.

Ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie 3,1 proc. po tym, dane za maj także okazały się minimalnie niższe od oczekiwań (4,0% vs. oczekiwane 4,1%). W ujęciu miesięcznym wskaźnik CPI podniósł się w o 0,2% po wzroście o 0,1% w kwietniu. Tutaj rynkowy konsensus zakładał wynik rzędu 0,3 proc. mdm.

Względem poprzedniego miesiąca koszyk cen dóbr konsumpcyjnych (CPI) podrożał o 0,2 proc. po zwyżce o 0,1 proc. w maju i 0,4 proc. w kwietniu. Przez poprzednie sześć miesięcy średni przyrost CPI wyniósł 0,28 proc. mdm. Przy utrzymaniu się takiej dynamiki miesięcznej przez kolejne 12 miesięcy za rok inflacja CPI w USA wyniosłaby 3,5%. Czyli byłaby wyższa niż w czerwcu.

🇺🇸Upcoming release of US Headline #CPI is expected to tumble to 3.1% YoY in June from 4.0%. However, the latter half of the year is full of uncertainty, as inflation's annual growth rate trend will reverse if inflation continues to grow at a pace of over 0.2% MoM. pic.twitter.com/PqROKuGxSH