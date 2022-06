Turecka inflacja ekstremalnie wysoka, choć oficjalnie niższa od oczekiwań

Choć oficjalnie raportowana inflacja CPI w Turcji okazała się niższa od oczekiwań ekonomistów, nie zmienia to faktu, że ceny dóbr konsumpcyjnych nad Bosforem galopują w tempie przeszło 70% rocznie. Nieoficjalnie mówi się, że inflacja przekracza 160%.

Turecki Instytut Statystyczny poinformował, że w maju inflacja CPI wyniosła 73,50 proc. rdr wobec niemal 70 proc. odnotowanych miesiąc wcześniej. Wynik – choć ekstremalni wysoki – okazał się jednak niższy od oczekiwań większości ekonomistów, którzy spodziewali się rocznej dynamiki tureckiej CPI na poziomie 76,5%.

Nie zmienia to faktu, że turecka inflacja od wielu miesięcy osiąga nieakceptowalnie wysokie poziomy, w ekspresowym tempie niszcząc siłę nabywczą liry. Ostatni raz tak szybkie tempo wzrostu cen w Turcji obserwowano pod koniec XX wieku, gdy oficjalny wskaźnik CPI rósł po przeszło 100% w skali roku.

Maj był 12. miesiącem z rzędu rosnącej inflacji CPI w Turcji. Dla porównania, rok temu turecka inflacja wyniosła „tylko” 16,59% rdr. Względem kwietnia ceny wzrosły o 2,98%, a więc wyraźnie wolniej niż 7,25% mdm odnotowanych w kwietniu oraz 5,5% w marcu. Niemniej jednak oznacza to, że 5-procentowy cel inflacyjny banku centralnego Turcji realizowany jest obecnie w mniej niż dwa miesiące.

W porównaniu do maja 2021 r. najmocniej drożały transport (107,62 proc.), żywność i napoje bezalkoholowe (91,63 proc.) oraz meble i wyposażenie mieszkania (82,08 proc.). Ceny usług hotelarskich liczone w lirach podniosły się o 76,83%. Najwolniej - choć wcale niemało - rosły ceny komunikacji (19,81 proc.), odzieży i obuwia (29,8 proc.) czy edukacji (27,48 proc.) - wynika z oficjalnych danych tureckiego urzędu statystycznego.

ENAGrup Consumer Price Index (E-CPI) increased by 5.46% in May, 2022



E-CPI increased by 160.76% in the last 12 months.