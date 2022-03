Turecka inflacja osiągnęła argentyńskie standardy

Oficjalna inflacja CPI w Turcji przekroczyła 50% i osiągnęła poziomy charakterystyczne dla krajów upadłych. Niezależne od tureckich władz źródła podają, że faktyczne tempo spadku siły nabywczej liry jest przeszło dwa razy szybsze.

Turecki Instytut Statystyczny ogłosił, że inflacja CPI w lutym 2022 roku sięgnęła 54,44% rdr wobec 48,69% odnotowanych miesiąc wcześniej. Tak szybkiego wzrostu cen Turcy nie doświadczyli od blisko 20 lat, kiedy to pod koniec XX wieku inflacja przekraczała nawet 100%. W samym lutym koszyk dóbr konsumpcyjnych miał podrożeć o 4,8% mdm po wzroście o 11,1% w styczniu i 13% mdm w grudniu.

Takie poziomy inflacji zwykle osiągają jedynie kraje, których rządy zbankrutowały lub które popadły w potężny kryzys bankowy lub walutowy. W przypadku Turcji chodzi raczej o to ostatnie. Tylko przez ostatnie 12 miesięcy lira straciła 47% swej wartości względem dolara. Był to efekt obłąkanej polityki banku centralnego sterowanego z tylnego siedzenia przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. TCMB obniżył stopy procentowe pomimo nasilającej się presji inflacyjnej. I teraz obserwujemy tego efekty.

Niewykluczone, że faktyczna inflacja CPI w Turcji przekracza nawet 100% rocznie. Niezależni ekonomiści wskazują, że w rzeczywistości inflacja może być jeszcze wyższa, niż podają władze. Według szacunków ENAGrup inflacja konsumencka (E-CPI) w lutym wyniosła 123,80% w skali roku.

