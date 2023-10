Szwajcaria zbiła inflację poniżej 2%. Cel został osiągnięty?

Czwarty miesiąc z rzędu inflacja CPI w Szwajcarii znalazła się poniżej poziomu 2%, mieszcząc się w oficjalnym celu Szwajcarskiego Banku Centralnego.

fot. Boxun Liu / / Shutterstock

We wrześniu inflacja CPI w Szwajcarii wyniosła 1,7 proc. względem 1,6 proc. odnotowanych w sierpniu – poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Był to rezultat nieco niższy od rynkowego konsensusu na poziomie 1,8 proc.

Był to także czwarty miesiąc z rzędu, w którym inflacja CPI w Szwajcarii znalazła się w zakresie celu inflacyjnego Szwajcarskiego Banku Narodowego. SNB stawia sobie zadanie utrzymanie rocznego wzrostu cen nie wyższego niż 2%. Wcześniej przez 16 miesięcy szwajcarska inflacja przekraczała 2%, w porywach sięgając 3,5% w sierpniu 2022 roku. Był to wtedy najwyższy odczyt od blisko 30 lat.

Warto też odnotować, że we wrześniu indeks cen dóbr konsumpcyjnych był o 0,1% niższy niż w sierpniu (kiedy odnotowano wzrost o 0,2% mdm). Spadek szwajcarskiego CPI miał miejsce także w lipcu (i także o 0,1% mdm).

Szwajcaria jest jedynym krajem w Europie, któremu w latach 2020-23 udało się uniknąć galopującej inflacji, która dotknęła prawie wszystkie kraje Zachodu prowadząc do realnego zubożenia ludności i spadku dochodów rozporządzalnych. Względem grudnia 2020 roku wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych w Szwajcarii podniósł się o 6,3%. Dla porównania, w Polsce CPI w tym okresie poszedł w górę o przeszło 30%.

Aby przywrócić inflację do celu, w czerwcu 2022 roku SNB zdecydował się na pierwsze od 15 lat podwyżki stóp procentowych, niespodziewanie zrywając z trwającą od siedmiu lat polityką ujemnych stóp procentowych. Kolejne – już zgodne z oczekiwaniami – podwyżki miały miejsce we wrześniu oraz grudniu ubiegłego roku. Natomiast w marcu i w czerwcu stopy zostały podniesione już tylko po 25 pb. Na wrześniowym posiedzeniu SNB nie zdecydował się już na podwyżkę kosztów kredytu i najprawdopodobniej zakończył cykl zacieśniania polityki pieniężnej.

Najnowsza projekcja SNB zakłada, że po roku 2024 inflacja CPI w Szwajcarii trwale powróci poniżej 2%. Nim to nastąpi, to przez większość 2024 oczekiwane jest przyspieszenie inflacji i utrzymanie jej nieznacznie powyżej 2%. Będą jednak odczyty wyraźnie niższe niż w strefie euro, gdzie we wrześniu inflacja HICP obniżyła się do 4,5% względem rekordowych 10,6% odnotowanych w październiku 2022 roku.