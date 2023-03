Nawet w Szwajcarii inflacja stała się niegrzeczna. Wzrosła, zamiast spaść

Luty przyniósł przyspieszenie inflacji cenowej w Szwajcarii – ostatnim bastionie względnie stabilnych cen w Europie. Dane od Helwetów wpisują się w szerszy trend, w ramach którego dane inflacyjne nieprzyjemnie zaskoczyły na początku 2023 roku.

fot. Boxun Liu / / Shutterstock

W lutym inflacja CPI w Szwajcarii przyspieszyła do 3,4 proc. względem 3,3 proc. odnotowanych w styczniu – poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Była to istotna negatywna niespodzianka, ponieważ rynkowy konsensus kazał się spodziewać spadku szwajcarskiej inflacji do 3,1%.

Bankier.pl

Także dane za styczeń zaskoczyły analityków. Wtedy inflacja CPI w Szwajcarii przyspieszyła z 2,8% do 3,3%, choć spodziewano się jej wzrostu tylko do 2,9%.

Niepokojące jest jednak przede wszystkim tempo, w jakim ceny rosną w relacji miesiąc do miesiąca poprzedniego. W lutym szwajcarski indeks cen dóbr konsumpcyjnych (czyli CPI) był aż o 0,7% wyższy niż w styczniu, a w styczniu o 0,6% wyższy niż w grudniu. Jeśliby wskaźnik ten miał rosnąć w podobnym tempie przez resztę roku (tj. 0,65% mdm), to w grudniu inflacja w Szwajcarii sięgnęłaby ok. 8%.

Póki co taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny. Z grudniowej projekcji inflacyjnej SNB wynika, że pod koniec 2023 roku inflacja CPI ma powrócić do celu i znaleźć się poniżej 2%. Choć inflacja w Szwajcarii wydaje się niska jak na obecne światowe standardy, to zeszłoroczne odczyty były najwyższe od blisko 30 lat. Szwajcarska inflacja swój cykliczny szczyt osiągnęła w sierpniu na poziomie 3,5% w skali roku. Przez poprzednie 25 lat inflacja CPI tylko krótkotrwale i okazjonalnie (w roku 2008 i 2022) przekraczała 2%. Cel inflacyjny Szwajcarskiego Banku Narodowego wynosi 0-2%.

Aby przywrócić inflację do celu, SNB zdecydował się na pierwsze od 2007 roku podwyżki stóp procentowych, w czerwcu niespodziewanie zrywając z trwającą od siedmiu lat polityką ujemnych stóp procentowych. Kolejne – już zgodne z oczekiwaniami – podwyżki miały miejsce we wrześniu oraz grudniu. W rezultacie stopa procentowa w SNB osiągnęła poziom 1% i jest najwyższa od 2008 roku.

Wzrost inflacji w Szwajcarii wpisuje się w serię danych z Europy, które w ostatnich tygodniach podważyły dominujący na rynku scenariusz gwałtownej dezinflacji przewidzianej na rok 2023. W strefie euro inflacja HICP w lutym obniżył się tylko do 8,5% wobec oczekiwanych 8,2%. Zaskoczył także wyższy odczyt dla Niemiec, ale także Hiszpanii czy Czech. Nawet w Japonii styczniowa inflacja CPI sięgnęła najwyższego poziomu od 41 lat.