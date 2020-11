Inflacja w Polsce: usługi finansowe gonią wywóz śmieci [Infografika]

"NYT": Donald Trump rozważa start w wyborach prezydenckich w 2024 roku

Prezydent Donald Trump powiedział swoim doradcom, że jeśli Joe Biden zostanie oficjalnie zwycięzcą obecnej batalii o Biały Dom, to on może wkrótce ogłosić plan startu w wyborach prezydenckich w 2024 roku - informuje w piątek dziennik "New York Times".