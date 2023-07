Co z inflacją w Polsce? Ekonomista Banku Pekao przewiduje lipcowy wynik

Według naszych prognoz, w lipcu po raz pierwszy od połowy 2020 r. - nie licząc wprowadzenia Tarczy Antyinflacyjnej w lutym 2022 r. - zanotowaliśmy spadek cen w ujęciu miesięcznym – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski. Tym samym przewiduje, że inflacja w lipcy wyniosła 11 proc. wobec 11,5 proc. miesiąc wcześniej.

W poniedziałek GUS poda szybki szacunek inflacji w lipcu. W czerwcu inflacja wyniosła 11,5 proc.

„Sądzimy, że inflacja w lipcu spadła do 11 proc.” – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

To wyraźnie niższy spadek niż np. ten odnotwany w czerwcu, kiedy inflacja spadła do 11,5 proc. z 13 proc. w maju.

„Ten spadek może nie wydawać się spektakularny, ale ma to związek z niską bazą odniesienia. W lipcu ubiegłego roku wzrost inflacji w ujęciu miesięcznym był niski, stąd teraz trudniej o większy spadek wskaźnika w ujęciu rocznym. Kolejne miesiące przyniosą z powrotem szybszy spadek inflacji” – powiedział ekonomista. - „Bardziej warto zwrócić uwagę, że w lipcu – po raz pierwszy od połowy 2020 r., a więc od pierwszych miesięcy pandemii, doszło do spadku cen w ujęciu miesięcznym. Ten spadek wg nas wyniósł 0,1 proc., czyli był niewielki, ale symboliczny” – dodał.

Zdaniem Kamila Łuczkowskiego, głównym motorem spadku cen w lipcu była żywność, choć presja inflacyjna zmniejszyła się także w innych kategoriach produktów i usług. Ale jednocześnie ten spadek inflacji może okazać się za niski żeby liczyć na zejście inflacji poniżej 10 proc. już w sierpniu.

„Widzimy wzrost ceny ropy naftowej na rynkach światowych, co przełoży się także na ceny na stacjach benzynowych. To jest jeden z czynników, który sprawi, że inflacja zejdzie poniżej 10 proc. prawdopodobnie dopiero we wrześniu” – dodał ekonomista Banku Pekao.

Zejście inflacji poniżej 10 proc. ma duże znaczenie, ponieważ prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uznał to za jeden z warunków obniżek stóp procentowych. Wśród innych warunków Glapiński wymienił m.in. przekonanie, że inflacja będzie się dalej obniżać w stronę celu.

„Naszym zdaniem na koniec roku inflacja spadnie poniżej 7,5 proc.” – dodał Łuczkowski. (PAP)

autor: Marek Siudaj

