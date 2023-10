Inflacja spadła poniżej 7%. Ale indeks cen wzrósł po raz pierwszy od kwietnia

Inflacja poniżej 7 proc.? Ekonomisci optymistycznie nastawieni Spodziewamy się, że inflacja w październiku obniży się do 6,7 proc. z 8,2 proc. we wrześniu, co będzie oznaczać kolejny miesiąc szybkiego obniżania się wskaźnika inflacji - powiedział PAP ekonomista PKO BP Kamil Pastor. Jeszcze niżej pażdziernikowy odczyt widzi Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao.