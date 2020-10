Inflacja w Polsce najwyższa w UE

fot. STEKLO / Shutterstock

We wrześniu inflacja w Polsce była wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa w całej Unii Europejskiej - wynika z danych Eurostatu.

W ubiegłym miesiącu inflacja HICP sięgnęła 3,8 proc. w porównaniu do 3,7 proc. odnotowanych w sierpniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca wyniosła 0,2 proc.

Wzrost cen powyżej 3 proc. zanotowano również na Węgrzech i w Czechach. W kraju bratanków inflacja zelżała do 3,4 proc. z 4 proc. miesiąc wcześniej, a u naszych południowych sąsiadów - do 3,3 proc. z 3,5 proc.

Najniższą inflację odnotowano w Grecji (-2,3 proc.), na Cyprze (-1,9 proc.) i w Estonii (-1,3 proc.).

W porównaniu do sierpnia inflacja wzrosła w 7 krajach UE, a spadła w 15. Najmocniej - aż o 1,4 p.proc. zwiększyła się w Belgii (z -0,9 do 0,5 proc.), a najbardziej, o 0,6 p.proc., spadła w Portugalii (do -0,8 proc.), na Litwie (do 0,6 proc.) oraz na wspomnianych wyżej Węgrzech.

Inflację powyżej 0 zanotowano w 14 krajach, a poniżej - w 12. We Francji wyniosła 0 proc. - wskazuje Eurostat.

/ Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu

Inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 0,3 proc., a w strefie euro -0,3 proc. Najwięcej do inflacji w eurostrefie dołożyła żywność, alkohol i papierosy (+0,34 p.proc.) oraz usługi (+0,24 p.proc.). Ujemną kontrybucję miały z kolei dobra przemysłowe (-0,08 p.proc.) oraz energia (-0,81 p.proc.).

Eurostat do międzynarodowych porównań posługuje się wskaźnikiem inflacji HICP, który jest odmienną miarą wzrostu cen od najpopularniejszego wskaźnika CPI, który we wrześniu wyniósł według GUS 3,2 proc. wobec 2,9 proc. w sierpniu. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”.