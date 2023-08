Roczna inflacja wciąż dwucyfrowa. Ale w samym lipcu ceny spadły

fot. Krzysztof Zatycki / / FORUM

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunkowe dane o inflacji za lipiec. Roczny wskaźnik wzrostu cen spadł po raz piąty z rzędu i osiągnął wartość najniższą od lutego 2022 roku. Wskaźnik pozostaje wprawdzie wciąż na dwucyfrowym poziomie, ale w samym lipcu ceny spadały.

W lipcu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 10,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Głównego Urzędu Statystycznego. To najniższy rezultat od lutego 2022 roku, kiedy to inflacja w ujęciu rok do roku sięgnęła 8,5%.

W ujęciu miesięcznym zanotowaliśmy spadek cen o 0,2 proc. i to był także pierwszy miesięczny spadek cen od lutego 2022 r.

Warto przypomnieć, że jeszcze w lutym tego roku wskaźnik inflacji wynosił 18,4 proc. i była najwyższa od 26 lat. Zatem od tego czasu mieliśmy do czynienia z dość szybkim procesem dezinflacji. Dezinflacja oznacza jednak tylko spowolnienie wzrostu cen, które w Polsce w skali roku wciąż rosną w dwucyfrowym tempie i kilkukrotnie przekraczają cel inflacyjny wynoszący 2,5%.

Na spadek rocznego wskaźnika inflacji wciąż największy wpływ maiły niższe cen transportu (o 8,5 proc.), które obniżyły inflację o 0,9 p. proc. To jak na razie jedyna kategoria cen, która w skali roku wciąż notuje spadki. Największy wpływ na roczny wzrost cen wciąż wywierały takie kategorie, jak żywność (wzrost o 15,6 proc.), użytkowanie mieszkania (wzrost o 13,1 proc. oraz ceny rekreacji i kultury (wzrost o 12,1 proc.) – wynika z danych GUS.

Natomiast w samym lipcu, to spadek cen żywności w największym stopniu przyczynił się do deflacji w ujęciu miesięcznym. „W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny w zakresie żywności (o 1,3%) oraz odzieży i obuwia (o 3,1%), które obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,34 p. proc. i 0,13 p. proc. Wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,6%), mieszkania (o 0,2%) oraz restauracji i hoteli (o 0,7%) podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 p. proc., 0,05 p. proc. i 0,04 p. proc.” – czytamy w komunikacie GUS.

"Sierpniowa inflacja na ostrzu noża"

Analitycy Banku Pekao SA piszą o braku niespodzianek w finalnych danych o inflacji za lipiec. Natomiast sierpniowa inflacja jest wg nich "na ostrzu noża", czyli "bardzo blisko 10 proc."

inflacja CPI spadła do 10,8% r/r

inflacja CPI spadła do 10,8% r/r

inflacja bazowa w okolicy 10,6-10,7% r/r

spadek inflacji bazowej jednocześnie szeroko rozlany i nieco hamowany przez kategorie losowe (ubezpieczenia) i opóźnione efekty wzrostów cen

Analitycy mBanku natomiast zdecydowanie twierdza, że w sierpniu spadek inflacji do jednocyfrowych wartości się nie uda, ze względu na "ceny paliw i żywności".

GUS potwierdził, że inflacja w lipcu wyniosła 10,8% r/r. Oznacza to, że w ujęciu miesięcznym ceny obniżyły się o 0,2%. Uważamy, że w sierpniu inflacja nie zdoła spowolnić poniżej 10% głównie ze względu na ceny paliw i żywności.

"Będą cięcia stóp"

Ekonomiści ING po publikacji dzisiejszych danych o inflacji prognozują cięcia stóp procentowych przez RPP o 0,5 - 0,75 punktów bazowych już w 2023 r.

GUS potwierdził spadek inflacji CPI w lipcu do 10,8%r/r z 11,5% w czerwcu:

za spadkiem inflacji stoi głównie żywność (odjęła 0,6pp)

inflacja bazowa też spada, jej udział w dezinflacji jest mały (-0,1pp)

bazowa w Polsce spada wolniej niż w regionie

będą cięcia stóp, 50-75bp

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2023 r.:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 10,8 -0,2 11,5 0 Inflacja towarów 10,6 -0,6 11,4 -0,2 Inflacja usług 11,3 0,8 11,7 0,6 Żywność i napoje bezalkoholowe 15,6 -1,2 17,8 -0,3 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 11,5 0 12,4 0,4 Odzież i obuwie 6,9 -3,1 7,9 -0,9 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 13,8 0,2 14,6 0 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 10,6 0,1 11 -0,3 Zdrowie 9,8 0,1 9,9 0,5 Transport -8,5 0,1 -9,7 -0,3 Łączność 9,2 0,6 9,1 0,1 Rekreacja i kultura 12,1 1,6 12,4 1,1 Edukacja 13,6 0,1 13,7 0,2 Restauracja i hotele 13,8 0,7 14,4 0,7 Inne towary i usługi 13,4 0,4 13,4 0