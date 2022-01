Inflacja w Polsce przekroczyła 8 proc. Jest najwyższa od 21 lat

fot. Dziurek / / Shutterstock

Inflacja CPI przyspieszała w grudniu szósty miesiąc z rzędu i ponownie okazała się wyższa, niż oczekiwali analitycy - wynika ze wstępnego szacunku GUS. Tempo wzrostu cen konsumenckich było najwyższe od 21 lat.

Koszyk towarów i usług konsumpcyjnych podrożał w grudniu o 8,6 proc. w porównaniu z grudniem 2020 r. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W ostatnich miesiącach tempo wzrostu cen wyraźnie przyspiesza. Jeszcze w lutym 2021 r. wynosiło 2,4 proc. Wyższą inflację CPI po raz ostatni odnotowano w listopadzie 2000 r., gdy sięgnęła 9,3 proc.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Konsensus rynkowy przewidywał w grudniu wynik równy 8,3 proc. Inflacja po raz szósty z rzędu okazała się wyższa, niż oczekiwali analitycy.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Miesiące mijają, a inflacja wciąż zaskakuje. Od czerwca wstępny odczyt jest zawsze średnio o 0,3 punktu procentowego wyższy od oczekiwań ekonomistów.



Za tydzień poznamy finalny odczyt CPI, który - jak uczy doświadczenie - też może być jeszcze wyższy. pic.twitter.com/4c5vX78LYs — Michał Żuławiński (@M_Zulawinski) January 7, 2022

Coraz szybciej drożała żywność i napoje bezalkoholowe. W grudniu wzrost cen w tej kategorii wyniósł 8,6 proc. rdr wobec 6,4 proc. odnotowanych w listopadzie. Mocniej w górę poszły również ceny nośników energii (14,3 proc. wobec 13,4 proc. przed miesiącem). Nieco spadło za to roczne tempo wzrostu cen paliw do prywatnych środków transportu (32,9 proc. wobec 36,6 proc. w XI).

Względem listopada koszyk towarów i usług konsumpcyjnych podrożał w grudniu o 0,9 proc. Miesiąc wcześniej było to 1 proc., a analitycy spodziewali się 0,6 proc.

Analitycy Banku Pekao zwracają uwagę na ceny żywności, które wzrosły o 2,1 proc. w stosunku do listopada.

Kluczowy element grudniowego odczytu - absolutnie brutalny odczyt cen żywności (+2,1% m/m). Jak na grudzień jest to zdecydowany rekord. pic.twitter.com/If6NaAcdRf — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) January 7, 2022

Opublikowane dziś dane to tzw. szybki szacunek, który będzie jeszcze rewidowany. Finalne dane o grudniowej inflacji zostaną ogłoszone za tydzień - 14 stycznia. Wtedy też poznamy strukturę wskaźnika CPI w rozbiciu na poszczególne kategorie.

Inflacja CPI została obliczona zgodnie z wagami bazującymi na strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych w 2020 r. GUS zaprezentuje nowy skład „koszyka inflacyjnego” w marcu przy okazji publikacji wskaźnika inflacji za luty.

O tym, jak mierzona jest inflacja, pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”. Z kolei w artykule "Kłamstwo inflacyjne. Dlaczego życie jest coraz droższe?" argumentowaliśmy, że każdy ma swoją inflację.

Inflacja w 2023 r. nie będzie niższa niż w 2022 r.?

Scenariusz, w którym średnioroczna inflacja nie spadnie w 2023 względem 2022 r., wygląda na coraz bardziej realny - komentują dzisiejsze dane o inflacji analitycy Banku Pekao.

"Przegląd szczegółów odczytu przynosi kilka niespodzianek, ale co do skali, nie kierunku. W grudniu ceny żywności i napojów bezalkoholowych pobiły wszelkie sezonowe wzorce i wzrosły aż o 2,1 proc. mdm. Ceny nośników energii ukształtowały się na nieco niższym poziomie od naszych założeń (+0,8 proc. mdm). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, obniżka stawek akcyzy na paliwa płynne i opłaty emisyjnej nie znalazła odzwierciedlenia w danych GUS, moment obniżki wypadał już bowiem poza okresem gromadzenia danych przez urząd. Tym samym, paliwa do środków transportu podrożały o 0,2 proc. mdm, nieco powyżej naszych założeń. Szacujemy, że inflacja bazowa wzrosła w grudniu z 4,7 do 5,1-5,2 proc. rdr – tu najpewniej obędzie się bez niespodzianki" - napisali w komentarzu dla PAP.

"Ścieżka inflacji na najbliższe miesiące jawi się nam obecnie jako skomplikowana układanka. Na jej kształt wpływają bowiem nie tylko kolejne tarcze antyinflacyjne – dziś premier M. Morawiecki zapowiedział cięcie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc. (gdyby taka stawka obowiązywała przez pół roku, obniżyłoby to inflację CPI średniorocznie o ok 0,4-0,5 pkt. proc.) – ale również niepewność co do skali zmiany cenników na początku roku i rozmaitych efektów drugiej rundy. Warto pamiętać, że wzrosty cen surowców, energii i innych pozycji w rachunku kosztów będą z pewnym opóźnieniem przekładać się na ceny wyrobów gotowych. Z tego względu spodziewamy się, że inflacja bazowa będzie rosnąć do połowy przyszłego roku. Jednocześnie, skala zmian w podatkach pośrednich od niebazowych części koszyka i rozłożenie części podwyżek cen regulowanych w czasie sprawiają, że scenariusz, w którym średnioroczna inflacja nie spadnie w 2023 względem 2022 r. wygląda na coraz bardziej realny (dwa lata z rzędu z inflacją ok. 6,5-7,0 proc.). Szczegółową ścieżkę inflacji na najbliższe dwa lata przedstawimy w tym miesiącu wraz z naszą coroczną publikacją poświęconą scenariuszom makroekonomicznym i rynkowym" - dodali.

"Kolejna niespodzianka w danych inflacyjnych przypieczętowuje losy lutowej decyzji RPP – naszym zdaniem Rada przychyli się do rekomendacji prezesa NBP i podwyższy stopy procentowe o 50 pb" - podsumowują.

W styczniu inflacja zapewne jeszcze przyspieszy

"Inflacja w 2022 r. przewidywana jest średniorocznie na poziomie wyższym niż 2021 r., tj. w okolicach 7,5-8,0 proc. Jest jednak na ten moment sporo pytań, na które nie znamy odpowiedzi, a które to odpowiedzi mogą na tę prognozę mieć istotny wpływ. Po pierwsze: obniżka VAT na żywność. Od kiedy, o ile i na jak długo? Po drugie zapowiedziana dziś przez premiera M. Morawieckiego Tarcza Antyinflacyjna 2.0. Co będzie dokładnie zawierała, w jakiej skali, od kiedy i na jak długo? Również jeśli chodzi o Tarczę Antyinflacyjną 1.0 – pytanie, jakie się rodzi, to czy będzie ona przedłużana i o ile? Do tego wszystkiego dochodzi ogromna niepewność związana z pandemią Omikrona na świecie oraz cenami surowców, w tym energetycznych, a także żywności" - komentuje Monika Kurtek z Banku Pocztowego.

"W styczniu inflacja zapewne jeszcze przyspieszy, m.in. w związku ze wzrostem rachunków za energię i gaz, podwyżką płacy minimalnej, czy powszechnym wzrostem cen usług. Przesadzony wydaje się poziom przekraczający 9,0 proc. rdr. W kolejnych miesiącach inflacja ma szansę spowalniać, ale trudno w tej chwili określić w jakiej skali i jak szybko. To, co wydaje się wyłaniać z tego całego 'obrazu' to fakt, że stopa referencyjna NBP może w tym roku być faktycznie podniesiona przez RPP 'tylko' do 3,0 proc., zamiast do 4,0 proc. i wyżej" - dodaje.

Inflacja bazowa już powyżej 5 proc. RPP będzie podnosić stopy

"Inflacja konsumencka w grudniu wzrosła do 8,6 proc. rdr do 7,8 proc. rdr. Odczyt kolejny miesiąc z rzędu ponownie przebił konsensus oraz nasze oczekiwania (8,3 proc. rdr), co tylko podkreśla, jak mocna jest obecna presja inflacyjna. W relacji do naszych oczekiwań w danych mamy dwie niespodzianki: bardzo silne przyspieszenie cen żywności oraz zaskakująco niewielkie hamowanie cen paliw, które wg GUS utrzymywały się na zbliżonym poziomie do listopada (pomimo wdrożenia tarczy antyinflacyjnej i tańszej ropy). Inflacja bazowa wg naszych szacunków przyspieszyła z 4,7 proc. do 5,3 proc. rdr (tu bez niespodzianek)" - zauważają analitycy Alior Banku.

"Nadchodzące miesiące w przypadku inflacji będą pod wpływem ogromnej ilości niestandardowych czynników, w tym głównie skokowych podwyżek cen nośników energii oraz implementacji tarczy antyinflacyjnej, której końcowy kształt wciąż nie jest znany. Jedno jest pewne – inflacja w ‘22 roku będzie wyższa niż w ubiegłym ( 5,1 proc.). My szacujemy wstępnie, że wyniesie nieco powyżej 7 proc., jeśli uwzględnimy dodatkowo zapowiadane przez rząd obniżki VAT na paliwo oraz żywność w okresie 6 m-cy. W takim otoczeniu RPP będzie kontynuowała cykl podwyżek stóp procentowych, zgodnie zresztą z ostatnim zapowiedziami prezesa NBP. Spodziewamy się, stopa referencyjna znajdzie się w okolicy 3,5 proc. do połowy br., przy czym ryzyka dla tych oczekiwań są nadal skierowane w górę" - przewidują.