Inflacja wprawdzie hamuje, ale ceny wciąż są znacznie wyższe niż przed rokiem

Finalne dane potwierdziły wstępny szacunek czerwcowej inflacji CPI w Polsce. Zerowej dynamice miesięcznej towarzyszyła wciąż dwucyfrowa dynamika roczna. Proces dezinflacji trwa więc w najlepsze, ale cel inflacyjny pozostaje odległy.

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Premiera

W czerwcu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 11,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To odczyt identyczny z tzw. szybkim szacunkiem opublikowanym przez GUS pod koniec czerwca. To także najniższy odczyt inflacji CPI w Polsce od marca 2022 roku.

Bankier.pl na podstawie GUS

Czerwiec był zatem czwartym z rzędu miesiącem spadku rocznej dynamiki wskaźnika CPI w Polsce. Przypomnijmy, że jeszcze w marcu inflacja CPI wyniosła 16,1 proc., a w lutym ze względu na efekt niskiej bazy na cenach paliw inflacja konsumencka osiągnęła najwyższy poziom od 26 lat. Co więcej, drugi miesiąc z rzędu GUS odnotował zerowy przyrost wskaźnika CPI względem miesiąca poprzedniego. Jednakże za sprawą szybkich przyrostów od stycznia do kwietnia inflacja zrealizowana od początku roku wyniosła 5,7% i przeszło dwukrotnie przekroczyła 2,5-procentowy całoroczny cel Narodowego Banku Polskiego.

Malejąca inflacja – czyli dezinflacja – nie oznacza, że ceny w sklepach zaczęły spadać. Do tego potrzebowalibyśmy deflacji – czyli wzrostu siły nabywczej pieniądza. Proces dezinflacji znaczy tylko tyle, że ceny generalnie nadal rosną, ale w wolniejszym tempie niż przez poprzednie 12 miesięcy. Prognozy ekonomistów zakładają, że w kolejnych miesiącach inflacja CPI nadal będzie się obniżać i za kilka miesięcy osiągnie ona poziomy jednocyfrowe. Jednakże na powrót rocznej dynamiki CPI do 2,5-procentowego celu inflacyjnego najprawdopodobniej będziemy musieli poczekać do roku 2026. Albo jeszcze dłużej.

Paliwowa deflacja

Za znaczną część tegorocznej dezinflacji odpowiada efekt bardzo wysokie bazy w przypadku cen paliw. Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 roku ceny benzyny i oleju napędowego były rekordowo wysokie i zbliżały się do 8 zł/l. Teraz jest znacznie taniej (ale nie tanio!). Według GUS dzięki tańszym paliwom ceny w kategorii „transport” były o 9,7% niższe niż rok temu.

Za żywność płaciliśmy o 17,8% więcej niż 12 miesięcy temu. Użytkowanie mieszkania kosztowało średnio o 14,6% więcej. Cenniki w restauracjach i hotelach podniosły się przeciętnie o 14,4%, usługi edukacyjne podrożały o 13,7%, a rekreacja i kultura o 12,4%. Wzrost kosztów wyposażenia i prowadzenia gospodarstwa domowego wyniósł 11% rdr, a „inne towary i usługi” były przeciętnie o 13,4% droższe niż przed rokiem.

Do tego w kategorii „odzież i obuwie” odnotowano wzrost cen o 7,9%. Łączność przez poprzedni rok podrożała o 9,1%, a zdrowie o 9,9%.

Inflacyjne „hity” czerwca 2023 roku

W czerwcu majowi liderzy „inflacyjnej listy przebojów” utrzymali swoje pozycje. Numerem jeden cały czas był cukier, o blisko 60% droższy niż rok wcześniej. Pewną drugą lokatę utrzymała energia elektryczna (droższa o 40,2% rdr) przed warzywami (25,6%), które zepchnęły z inflacyjnego podium jajka (24,4%) oraz dystansujące wzrost cen energii elektrycznej (22,3%).

Bankier.pl na podstawie GUS

Na szczęście coraz mniej było dóbr, które drożały w tempie 20% lub szybszym. Wciąż znajdziemy tam jednak kilka ważnych artykułów spożywczych: kakao (21,3%), mleko (20,8%), wieprzowinę (20,4%) czy soki (20%). Nadal nie brakuje też towarów i usług drożejących w tempie kilkunastu procent w skali roku. Do takich w czerwcu zaliczały się m.in.: kawa i środki czyszczące (po 19,5%), makarony (18,8%), artykuły higieniczne i kosmetyczne (18,6%), ryby i owoce morza (18%) czy ryż (15,9%), gaz ziemny (14,4%) oraz pieczywo (14,3%) i wiele innych.

Warto jednak zwrócić uwagę na dół tabeli, gdzie wydłuża się lista towarów, które możemy kupić taniej niż w czerwcu 2022 roku. Są to przede wszystkim paliwa: olej napędowy (o 19,2% tańszy niż przed rokiem), LPG (-18,4%), benzyna (-17,4%) oraz masło (-5,5%). Na szczególną wzmiankę zasługuje opał, który był absolutnym inflacyjnym przebojem poprzedniego sezonu (z trzycyfrową dynamiką cen), a który w czerwcu był o 4,7% tańszy niż rok temu.

Inflacja ponadnormatywna

Inflacja CPI w Polsce od połowy 2019 roku przekracza 2,5-procentowy cel NBP. Od lipca 2021 roku nie schodzi poniżej 5%, zaś od przeszło roku notuje dwucyfrowe poziomy. Według ostatniej projekcji Narodowego Banku Polskiego 2,5-procentowy cel nie zostanie osiągnięty przynajmniej do końca 2025 roku, czyli w całym horyzoncie projekcji.

Jeszcze dalej idą prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, według którego CPI wróci w Polsce do celu Narodowego Banku Polskiego dopiero na koniec 2027 r. Oznaczałoby to, że stan „ponadnormatywnie” wysokiej inflacji w Polsce trwać będzie aż 8 lat.