Inflacja w Niemczech spadła mocniej od oczekiwań

Maj przyniósł nieoczekiwanie ostre wyhamowanie inflacji konsumenckiej w największej gospodarce Europy. Był to przede wszystkim efekt wysokiej bazy w przypadku cen energii, ale też spowolnienia wzrostu cen żywności oraz usług.

W maju inflacja CPI w Niemczech obniżyła się do 6,1 proc. - wynika ze wstępnych szacunków przedstawionych przez Destatis. Konsensus rynkowy przewidywał wynik w wysokości 6,5 proc. Mamy więc rezultat wyraźnie lepszy od oczekiwań. Względem poprzedniego miesiąca niemiecki CPI obniżył się o 0,1 proc., choć zakładano jego wzrost o 0,2 proc.

Majowy odczyt jest też wyraźnie niższy od kwietniowego (7,2 proc.) przede wszystkim za sprawą niższej dynamiki wzrostu cen energii. Jeszcze w lutym energia drożała w skali roku o przeszło 19 proc., w marcu o 3,5 proc., w kwietniu o 6,8 proc., a w maju już tylko o 2,6 proc.

Obok efektu bazy hamowaniu wzrostu w tej kategorii sprzyjały działania podjęte przez władze, m.in. tymczasowe cięcie podatku VAT od gazu i ogrzewania sieciowego (od 1 października) z 19 proc. do 7 proc. oraz wyznaczenie cen maksymalnych prądu, gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych.

Znacznie wolniej drożała też żywność, która była już „tylko” o 14,9 proc droższa niż w maju 2022 roku Dla porównania, w kwietniu wzrost cen w tej kategorii wynosił 17,2 proc. rdr, a w marcu aż 22,3 proc.

Tym razem powiew dezinflacji dało się znaleźć też w pozostałych kategoriach. Roczna dynamika cen dóbr obniżyła się z 9,3% do 7,7%. Co ważne, z 4,7% do 4,5% spowolnił wzrost cen usług. Niezmienne w tempie 2 proc. rocznie rosły czynsze.

Dane mają charakter wstępny, pełny odczyt poznamy 13 czerwca.

Także w środę wstępny odczyt inflacji CPI dla Polski opublikował Główny Urząd Statystyczny. Z danych GUS wynika, że w maju wskaźnik CPI pozostał na tym samym poziomie co w kwietniu i był zarazem o 13,0 proc. wyższy niż w maju’22. Był to najniższy odczyt inflacji CPI w Polsce od ponad roku. Więcej na ten temat piszemy w artykule zatytułowanym „Inflacja w maju wyraźnie wyhamowała. To najniższy rezultat od kwietnia 2022 roku”.