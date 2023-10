Mocne hamowanie niemieckiej inflacji. Dane zaskoczyły analityków

Dane za październik pokazały ostre hamowanie inflacji w Niemczech. Roczna dynamika CPI była najniższa od ponad dwóch lat oraz wyraźnie niższa od oczekiwań ekonomistów.

fot. Konektus Photo / / Shutterstock

Inflacja CPI w Niemczech w październiku wyniosła 3,8% - wynika ze wstępnych szacunków przedstawionych przez Destatis. To odczyt niższy od tego, co przewidywał rynkowy konsensus wynoszący 4,0%. To także mniej niż we wrześniu (4,5%) oraz wyraźnie mniej niż w sierpniu (6,1%), lipcu (6,2%) i czerwcu (6,4%) oraz w maju (6,1%). To także najniższa roczna dynamika niemieckiego CPI od sierpnia 2021 roku.

destatis

Względem poprzedniego miesiąca wskaźnik CPI pozostał bez zmian, podczas gdy spodziewano się jego wzrostu o 0,2 proc. Dla porównania w poprzednich miesiącach indeks cen rósł w tempie 0,3% mdm. Miesięczny spadek CPI wynikał przede wszystkim z obniżki cen energii, które były o 3,2% niższe niż przed rokiem, co w znacznej mierze wynikało z efektu wysokiej zeszłorocznej bazy odniesienia.

Wolniej niż we wrześniu drożały usługi (o 3,9% wobec 4,0% we wrześniu, 5,1% w sierpniu i 5,2% rdr w lipcu). Mocno spowolniła roczna dynamika cen dóbr: z 5,0% do 3,6%. Wciąż wysokie – ale wyraźnie niższe niż w poprzednich miesiącach – było tempo wzrostu cen żywności, które wyniosło 6,1% wobec 7,5% odnotowanych we wrześniu, 9,0% w sierpniu, 11% w lipcu, 13,7% w czerwcu, 14,9% w maju 17,2% w kwietniu i aż 22,3% w marcu.

Obniżyła się także inflacja bazowa - czyli wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych bez uwzględnienia żywności, paliw i energii. Bazowa CPI w październiku wyniosła 4,3% wobec 4,6% we wrześniu oraz 5,5% odnotowanych w sierpniu i lipcu. Natomiast w czerwcu było to 5,8% względem 5,4% w maju oraz 5,8% w kwietniu i marcu.

Unijna zharmonizowana miara inflacji konsumenckiej (HICP) wyniosła -0,2% mdm oraz 3,0% rdr. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z ostrym spowolnieniem dynamiki miesięcznej (wobec 0,2% mdm we wrześniu) oraz rocznej (z 4,3%).

Dane mają charakter wstępny. Finalny odczyt poznamy 8 listopada. Natomiast już we wtorek rano (10:00) zobaczymy szybki szacunek październikowej inflacji CPI dla Polski. Ekonomiści typują wynik poniżej 7%.