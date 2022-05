Inflacja w Niemczech zaskoczyła ekonomistów. Jest najwyższa od dekad

Gut-Mostowy: Aktywowano blisko 80 proc. Bonów Turystycznych

Z puli 4,4 mln. Bonów Turystycznych pobranych przez polskie rodziny zostało do tej pory około 3,4 mln. co stanowi blisko 80 proc. – powiedział w poniedziałek PAP wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Polski Bon Turystyczny można wykorzystać do końca września bieżącego roku.