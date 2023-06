Niemiecka inflacja pozostaje oporna i nie za bardzo chce spadać

Moskwa poskarży się na Niemcy w TSUE. "Strona niemiecka nie przyjmuje argumentów" Minister klimatu Anna Moskwa poinformowała, że jej resort w najbliższych dniach złoży skargę do TSUE ws. odpadów, które trafiły do Polski z Niemiec. Dodała, że resort przygotowuje szereg skarg do Trybunału, m.in. ws. zakazu rejestracji nowych aut spalinowych.