Niemiecka inflacja nie zaskoczyła, ale też nie zachwyciła

To już ekoterroryzm? Ekstremalne protesty aktywistów zniechęcają Niemców do ruchu klimatycznego Poparcie dla ruchu klimatycznego spadło w Niemczech o połowę od 2021 roku, gdy 68 proc. respondentów deklarowało, że go popiera. W 2023 roku tylko 34 proc. Niemców jest tego zdania - wynika z badania przeprowadzonego przez organizację pozarządową More in Common.