W tych krajach wciąż czeka praca. Nawet mimo gospodarczych turbulencji

Według ekspertów zajmujących się unijnym rynkiem w 2023 roku inflacja osiągnie swój szczyt w całej Europie. Najbardziej ucierpią gospodarki takich krajów jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Polska czy Węgry. Wzrost gospodarczy zwolni również w Niemczech czy Szwecji. Zatem wybierając się do pracy za granicę, warto zwrócić uwagę, które kraje potrzebują pracowników oraz gdzie zarobione pieniądze najbardziej przełożą się na ich siłę nabywczą.

Biorąc pod uwagę dużą inflację oraz wciąż rosnące koszty utrzymania, wielu Polaków rozważa podjęcie pracy poza granicami kraju. Liczą przede wszystkim na większe zarobki, które pozwolą im na spokojne życie. Warto jednak sprawdzić, w których krajach łatwo będzie znaleźć pracę oraz gdzie ona najbardziej się opłaci.

Jak twierdzą specjaliści z europa.jobs, rynek pracy w Europie czeka stagnacja związana ze stopą bezrobocia, która w ciągu najbliższych lat najprawdopodobniej pozostanie bez zmian lub jedynie minimalnie wzrośnie. Jak tymczasem wygląda sytuacja w poszczególnych krajach europejskich?

Niemcy

W styczniu inflacja wyniosła tu 8,7 proc. Choć Niemcy, jak wiele innych krajów, odczuwają jej skutki, to według ekspertów rynku pracy wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych nie ulegnie tu zmianie.

Francja

We Francji poziom inflacji wynosi około 6 proc. Sytuacja wygląda tu podobnie jak w Niemczech. Pracodawcy borykają się z brakiem wykwalifikowanej kadry. Obcokrajowcy mają więc szansę na znalezienie pracy.

Holandia

W ostatnich miesiącach w Holandii odnotowano najwyższy poziom inflacji na przełomie ostatnich 30-40 lat, choć w styczniu wskaźnik spadł do 7,6 proc. Spowodowało to także największe od kilkudziesięciu lat wzrosty cen żywności. Natomiast nie zmieniło się zapotrzebowanie na pracowników, które wciąż jest na tak samo wysokim poziomie jak przed kryzysem gospodarczym.

Kraje skandynawskie

Szwecja, Norwegia, Dania to jedne z najstabilniejszych gospodarek nie tylko w Europie, ale i na świecie. Każdy z tych krajów znajduje się w czołówce najlepszych miejsc do życia, stąd też wiele osób chce tam nie tylko zarabiać, ale również mieszkać. Jednak nawet te państwa dotknęła najwyższa inflacja od lat. Aktualnie jej najwyższy poziom utrzymuje się w Szwecji (12,3 proc.), natomiast w Danii wynosi 7,7 proc., a w Norwegii 7 proc. Niemniej jednak poziom inflacji w krajach skandynawskich jest znacznie niższy w porównaniu np. z Polską. Nie można tam również narzekać na zarobki, które zdecydowanie są wyższe od tych w naszym kraju. Dodatkowo jest tam bardzo niski poziom bezrobocia. W Danii jest on najniższy i wynosi zaledwie 2,4 proc. Bardzo podobnie sytuacja wygląda w Norwegii. Tam bezrobocie kształtuje się na niskim poziomie 3,3 proc., co daje szanse na znalezienie zatrudnienia osobom z zewnątrz.

Irlandia

Inflacja w Irlandii, która w styczniu 2023 r. była na poziomie 8,2 proc., bardzo mocno przyczyniła się do spadku produkcji przemysłowej, która zmniejszyła się o ok. 30 proc. w porównaniu do 2021 roku. To z kolei może doprowadzić do wzrostu bezrobocia w tym kraju, a co za tym idzie o pracę dla cudzoziemców może być tam być coraz trudniej.

Belgia

Choć w Belgii inflacja w ubiegłym roku była rekordowa, to obecnie wynosi około 8 proc. Według ekspertów rynku pracy nie powinno to jednak spowodować spadku zapotrzebowania na pracowników w 2023 roku.

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii inflacja wciąż przekracza 10 proc. Kryzys gospodarczy spowodował, że znacznie wzrosło tu bezrobocie. Prognozy ekspertów na 2023 rok również nie są obiecujące: kontynuacja wzrostu bezrobocia, podwyżki cen, brak miejsc pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej. To wszystko nie zachęca do poszukiwań pracy właśnie w tym kraju.

Litwa, Łotwa, Estonia, Włochy, Hiszpania, Chorwacja

Według ekspertów są to kraje, w których duża inflacja przyczyni się do sporej fali migracyjnej w latach 2023-2024. Mniej stabilne gospodarki, w których inflacja wynosi ponad 10 proc., są bardziej poszkodowane w obecnych czasach. Dlatego też mieszkańcy tych krajów już teraz zaczynają szukać zatrudnienia za granicą.