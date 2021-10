Inflacja w Czechach najwyższa od 13 lat

PIE: rosnące ceny emisji CO2 i zmiany z Fit for 55 doprowadzą do ucieczki przemysłu z Polski

Wzrastające ceny uprawnień do emisji CO2 i zmiany zaproponowane w pakiecie Fit for 55 skutkować będą przenoszeniem polskiego przemysłu do innych krajów – powiedziała PAP kierownik zespołu energii i klimatu PIE Magdalena Maj.