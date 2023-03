Inflacja w Czechach: teraz już z górki?

Zgodnie z oczekiwaniami w minionym miesiącu inflacja w Czechach nieznacznie zwolniła. W tym roku dynamika wzrostu cen za naszą południową granicą ma hamować w podobnym tempie jak w Polsce. Ale już w przyszłym roku ma być zdecydowanie niższa niż nad Wisłą i zgodna z celem tamtejszego banku centralnego.

fot. Fotokon / / Shutterstock

16,7 proc. pokazał wskaźnik inflacji CPI w Czechach w lutym. Ceny nad Wełtawą rosły więc w ujęciu rocznym nieco wolniej niż w styczniu (17,5 proc.), ale wciąż szybciej niż w grudniu (15,8 proc.).

Bankier.pl na podstawie danych czeskiego urzędu statystycznego

O ile pierwsza fala spadku wskaźnika inflacji konsumenckiej w IV kwartale ubiegłego roku była efektem wprowadzenia czeskiej wersji tarczy antyinflacyjnej, a wskaźnik ponownie odbił po wygaśnięciu jej wpływu, o tyle tym razem spowolnienie tempa wzrostu cen powinno być już bardziej trwałe. Z projekcji banku centralnego wynika, że w marcu inflacja CPI znajdzie się poniżej 15 proc., jednocyfrowy poziom osiągnie w III kwartale, a już za rok wyniesie już tylko 2,3 proc. 2-proc. cel inflacyjny ma zostać osiągnięty w II kwartale 2024 r.

Tegoroczny scenariusz dezinflacyjny jest więc niemal bliźniaczy jak ten rysowany przez Narodowy Bank Polski. Inflacja CPI nad Wisłą również ma spaść do jednocyfrowego poziomu za 3-4 miesiące, a pod koniec roku ma nie przekraczać 8 proc. Istotne różnice pojawiają się w przewidywaniach dotyczących roku kolejnego. Z modelu NBP wynika, że w Polsce inflacja konsumencka nie wróci do 2,5-proc. celu aż do końca 2025 r. Zdecydowanie wolniej ma spadać u nas inflacja bazowa.

CNB

W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny dóbr konsumpcyjnych zostały w Czechach podniesione o 0,6 proc. Warzywa podrożały o blisko 13 proc., z kolei masło potaniało o ponad 12 proc. Z powodu wcześniejszych podwyżek ceny wielu dóbr pozostawały wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Za mleko, mąkę czy wieprzowinę płacono o ponad 30 proc. więcej niż w lutym 2022 r. Cukier kosztował aż o 75 proc. więcej, a jaja podrożały niemal dwukrotnie.

Z punktu widzenia turysty zwraca uwagę również silny wzrost cen zakwaterowania (20 proc.) i w restauracjach (23 proc.) w porównaniu do ubiegłego roku. Ponadto, polska waluta osłabiła się w tym okresie w stosunku do czeskiej o 4 proc.