Inflacja w Czechach skokowo wzrosła. Efekt VAT

Inflacja w Czechach była w styczniu o włos od dwucyfrowego poziomu. Gwałtowne przyspieszenie wzrostu cen w porównaniu z grudniem jest przede wszystkim efektem przywrócenia naliczania podatku VAT od prądu i gazu, ale i odbicia cen żywności.

W styczniu inflacja CPI w Czechach wyniosła 9,9 proc. w skali roku wobec 6,6 proc. odnotowanych w grudniu - podał tamtejszy urząd statystyczny. Tak szybkiego wzrostu cen konsumpcyjnych za naszą południową granicą jeszcze w tym wieku nie notowano. Ekonomiści spodziewali się wyniku na poziomie 9,3 proc., choć prognozy były mocno zróżnicowane, niektóre sięgały wartości dwucyfrowej.

Bankier.pl na podstawie danych czeskiego urzędu statystycznego

Prognozowanie inflacji i porównywanie jej między krajami staje się wyjątkowo trudne w obliczu zróżnicowanych programów antyinflacyjnych wdrażanych przez władze poszczególnych państw.

W styczniu ceny nad Wełtawą wzrosły aż o 4,4 proc. w porównaniu do grudnia, czyli najszybciej od 1993 r. Tak drastyczny skok była przede wszystkim efektem przywrócenia naliczania podatku VAT od prądu i gazu - ceny pierwszego wzrosły o 38,6 proc. a drugiego - o 31,3 proc. Początek roku to również tradycyjnie okres podwyżek cen, m.in. administrowanych - ogrzewanie i ciepła woda podrożały o 9,9 proc., woda o 5,3 proc., a odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - o 6,4 proc. W górę poszły także ceny najmu - o 4,3 proc.

Gwałtownie podrożała również żywność i napoje - o 4,4 proc. wobec grudnia. Takich podwyżek jeszcze w XXI wieku nie obserwowano. Ceny pieczywa wzrosły o 4,2 proc., mięsa o 2,7 proc., napojów bezalkoholowych o 5,8 proc., owoców o 7,4 proc., warzyw o 4,3 proc. (w tym ceny ziemniaków były wyższe o 8,3 proc.), sery i twarogi o 3,6 proc., jaja o 12,9 proc., oleje i tłuszcze o 5,1 proc.. Wzrost ogólnego poziomu cen konsumpcyjnych w styczniu wynikał również ze wzrostu cen „napojów alkoholowych, tytoniu”, gdzie ceny wina były wyższe o 8,9 proc., napojów spirytusowych o 7,3 proc. i piwa o 4,6 proc. - podaje czeski urząd statystyczny. Przypomnijmy: to skala podwyżek w porównaniu do grudnia 2021 r.

Statystycy zwracają uwagę, że obok zmian w VAT, cen najmu i innych kosztów utrzymania mieszkania, inflację napędzały drożejące samochody (+11,1 proc. wobec stycznia 2021 r.), paliwa (+28,1 proc.) oraz żywność, m.in. mleko, ziemniaki czy cukier, a także odzież. Na uwagę zasługuje wzrost cen w kategorii hotele i restauracje o przeszło 10 proc. W ujęciu rocznym ceny dóbr wzrosły o 10,5 proc. a usług - o 8,8 proc.

Powyższe wyliczenia składają się na wskaźnik inflacji CPI, który nie powinien być - ze względu na odmienną konstrukcję - porównywany ze wskaźnikami CPI publikowanymi przez urzędy statystyczne innych krajów, np. polski GUS. Do porównań międzynarodowych lepiej nadaje się wskaźnik HICP. Czescy statystycy szacują, że wzrósł on w styczniu o 8,8 proc. rdr i należał do najwyższych w UE - obok Estonii i Litwy, gdzie przekraczała 10 proc. GUS odczyt inflacji CPI za styczeń przedstawią jutro - 15 lutego o godz. 10:00. Analitycy spodziewają się wyniku zbliżonego do czeskiego.

Nie powinno też dziwić, że przyspieszenia inflacji nie powstrzymują dość gwałtowne podwyżki stóp procentowych. Od czerwca czeski bank centralny podniósł stopę referencyjną z 0,25 proc. do 4,5 proc. Ale zgodnie z podręcznikiem wpływ zacieśnienia polityki pieniężnej jest jednak wyraźnie odczuwalny przynajmniej po roku. Nasi południowi sąsiedzi oczekują, że wzrost cen wyraźnie spowolni w drugiej połowie roku. Tym niemniej wysoki odczyt inflacji sprzyja kolejnym podwyżkom stóp procentowych.

W obliczu pandemii koronawirusa czeskie władze przerwały trwającą cztery lata serię nadwyżek budżetowych w sektorze publicznym. W 2020 r. deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 5,6 proc. PKB, a w 2021 r.: 6,4 proc. PKB - szacuje Narodowy Bank Czech. Nowy rząd Petra Fiali znowelizował budżet na ten rok, tnąc planowany deficyt do 280 mld koron, czyli poniżej 4 proc. PKB.