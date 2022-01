Inflacja uderza w Polaków, koniec tanich hipotek i podwyżki cen paliw [Wykresy tygodnia]

fot. Lemonsoup14 / / Shutterstock

Kończąc kolejny tydzień 2022 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich kilku dni.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdziły to, czego się można było spodziewać. Wraz z nowym rokiem wzrosły oczekiwania inflacyjne polskich konsumentów, co grozi utrwaleniem szybkiego wzrostu cen w najbliższych kwartałach.

Obserwowane już od jakiegoś czasu rosnące ceny w hurcie przełożyły się na mocny wzrost stawek przy dystrybutorach. Jednakże wchodząca od wtorku tymczasowa obniżka stawek VAT powinna obniżyć ceny na stacjach paliw.

Przez ostatnie 4 lata Bankier.pl zbierał dane o ofertach banków dla tego samego profilu kredytobiorców. W tym czasie uchwyciliśmy kilka ważnych etapów – okres rekordowo niskich rat, reakcje kredytodawców na pandemię i początek serii podwyżek stóp procentowych. Historyczne dane pokazują również, że banki mogłyby mieć przestrzeń do obniżek marż.

Płaca minimalna obowiązuje w 21 spośród 27 krajów Unii Europejskiej. Najwyższa jest w Luksemburgu, a najniższa - w Bułgarii. Od 2022 r. najniższe wynagrodzenie zdecydowanie podniesiono w kilku państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jak na tym tle wypada Polska?

Rok od debiutu paczkomatowego imperium na giełdzie w Amsterdamie inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy historia notowań z GPW się nie powtórzy.

Tarcza antyinflacyjna ma osłonić Polaków przed 10-proc. inflacją, ale jej użycie doprowadzi do wydłużenia okresu szybkiego wzrostu cen, który wygaśnie najszybciej w 2024 r. - przewidują ekonomiści Banku Pekao. Analitycy rysują różne scenariusze, w zależności od tego, jak długo będziemy korzystać z tarczy.

Narodowy Bank Węgier zaskoczył rynek skalą podwyżki stóp procentowych. To nie jedyny sposób, w jaki Madziarzy walczą z wysoką inflacją.

Blisko 1,5 mln lokali mieszkalnych oddanych do użytku, ponad 1,6 mln rozpoczętych budów i 1,9 mln wydanych pozwoleń na budowę – tak według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć ruch na budowach może cieszyć, to przed mieszkaniówką w Polsce wciąż duże pole do popisu, by zniwelować lukę mieszkaniową.

Obroty sklepów w grudniu szybko rosły w ujęciu nominalnym. Jednakże po uwzględnieniu rosnących cen realna dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od oczekiwań większości ekonomistów. To sygnał, że polski konsument coraz dotkliwiej odczuwa skutki wysokiej inflacji.

W 2021 r. handel między Polską a Chinami wyraźnie wzrósł. Rekordy pobił zarówno eksport, jak i import.

