Inflacja producencka w Polsce przekroczyła 10 proc.

fot. wawritto / / Shutterstock

Inflacja w Polsce mocno przyspiesza nie tylko w wariancie konsumenckim, ale i producenckim. We wrześniu dynamika cen u producentów po raz pierwszy w XXI wieku przekroczyła 10 procent rocznie.

Jak poinformował dziś GUS, we wrześniu 2021 r. dynamika cen produkcji sprzedanej w przemyśle (tzw. inflacja PPI) wyniosła 10,2 proc. wobec 9,5 proc. w sierpniu. Ogłoszony dziś rezultat jest nieco wyższy od oczekiwań analityków (10 proc.) oraz wyższy od szczytu z marca 2011 r. (9,5 proc.).

W ujęciu miesięcznym inflacja producencka wyniosła we wrześniu natomiast 0,7 proc. wobec 0,6 proc. miesiąc wcześniej.

- Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 14,9%, w tym w górnictwie rud metali - o 27,5%, a w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 5,3%. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 10,6%, przy różnokierunkowych ruchach cen w poszczególnych działach. Najbardziej podniesiono ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 68,6%) – wylicza GUS.

Jak dodano, wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: metali (o 42,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 18,0%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 14,9%), papieru i wyrobów z papieru (o 10,4%), wyrobów z metali (o 10,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 9,6%), artykułów spożywczych (o 6,6%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,3%), mebli (o 5,0%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 4,6%), wyrobów tekstylnych oraz urządzeń elektrycznych (po 3,7%), napojów (o 3,0 %), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,5%), skór i wyrobów skórzanych (o 1,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,4%) oraz wyrobów farmaceutycznych (o 0,4%), zaś ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podwyższono w skali roku o 5,5%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 3,9%.

Kategorii, w których odnotowano obniżki cen, było jak na lekarstwo. Mowa o cenach produkcji wyrobów tytoniowych (o 1,9%), odzieży oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 2,5%).

Boom! We wrześniu ceny producentów znowu zaskoczyły na plus i rosły w dwucyfrowym tempie po raz pierwszy od lat 90-tych (10,2% r/r). pic.twitter.com/v3ZnStEy64 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 20, 2021

Jeszcze dziś o 11:00 Eurostat przedstawi dane o inflacji HICP w całej UE. Wszystko wskazuje na to, że Polska znów znajdzie się w ścisłej czołówce.

Na kolejną porcję danych o inflacji poczekać będziemy musieli do 29 października, kiedy GUS przedstawi wstępny szacunek tempa wzrostu cen w mijającym miesiącu.

Wysoka inflacja producencka to nie tylko domena Polski. W Niemczech pojawiły się dziś dane mówiące o rocznej dynamice PPI na poziomie 14,2 proc. wobec oczekiwanych 12,6 proc. To najwyższy wynik od 1974 r. Z kolei w Czechach inflacja producencka we wrześniu wyniosła 9,9 proc., zaś w Wielkiej Brytanii 6,7 proc.

Inflacyjne sygnały z przemysłu zapewne pojawią się także w piątkowych wstępnych odczytach indeksów PMI dla głównych gospodarek świata.