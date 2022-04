Inflacja odmieniana przez wszystkie przypadki [Wykresy tygodnia]

fot. rsooll / / Shutterstock

Kończymy ten przedświąteczny tydzień zestawieniem kilku najciekawszych wykresów z ostatnich dni. Nikogo nie zdziwi zapewne, że większość z nich dotyczy... inflacji.

Główny Urząd Statystyczny zrewidował w górę wstępne dane przedstawione dwa tygodnie temu. Inflacja CPI w Polsce w marcu po raz pierwszy w XXI wieku osiągnęła dwucyfrowy poziom. Mocno drożały nie tylko energia i paliwa.

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa stopniowo spada. Ministerstwo Finansów nie kwapi się, by wyraźnie podnieść oprocentowanie rządowej alternatywy dla lokat i wesprzeć wysiłki NBP w walce z inflacją.

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych w marcu przekroczyła 8% i była najwyższa od 40 lat. Niemniej jednak tym razem dane nie zaskoczyły ekonomistów.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

Globalny indeks realnych cen żywności osiągnął najwyższą wartość we współczesnej historii – wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). To oznacza, że także ceny żywności w polskich sklepach jeszcze pójdą w górę.

Statystyki za luty pokazały sensacyjnie silny wzrost zadłużenia Amerykanów. I w sumie nie do końca wiadomo, czy to źle, czy też dobrze świadczy o koniunkturze gospodarczej. Z pewnością nie świadczy to jednak dobrze o wiedzy finansowej mieszkańców USA.

Bankier.pl na podstawie danych Rezerwy Federalnej

Po inwazji na Ukrainę Rosja została objęta przez kraje Zachodu sankcjami, a wiele międzynarodowych firm zerwało biznesy z rosyjskimi podmiotami. Nadzieje Moskwy, a obawy aliantów budziła postawa Chin, które - przynajmniej w retoryce - zachowują życzliwość wobec reżymu Putina. Jednak z danych wynika, że Chińczycy również nieco ograniczyli współpracę gospodarczą z Rosjanami. Na jak długo?

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Inflacja w Czechach nadal przyspiesza, bijąc kolejne oczekiwania analityków. Tempo wzrostu cen nad Wełtawą jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

Bankier.pl na podstawie danych czeskiego urzędu statystycznego

KWS