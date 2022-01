Inflacja na Węgrzech najwyższa od 2007 roku

Santander: inflacja od lutego do lipca może spaść do ok. 6 proc., w styczniu powyżej 8 proc.

Rządowa „tarcza antyinflacyjna”, może obniżyć inflację w lutym - lipcu do ok. 6 proc., w styczniu inflacja wciąż będzie podwyższona, przekroczy 8 proc. – szacują eksperci Santander Banku Polska w piątkowym komentarzu do danych GUS o inflacji. Ich zdaniem NBP podwyższy stopy w lutym o 50 pb.