Nawet na Słowacji inflacja zbliża się do 5%

Najnowsze statystyki ze Słowacji potwierdzają powszechność inflacyjnego problemu w Europie Środkowej. Przed szybkim wzrostem cen naszych południowych sąsiadów nie ochroniło nawet członkostwo w strefie euro.

We wrześniu 2021 roku inflacja CPI na Słowacji przyspieszyła do 4,6% wobec 3,8% odnotowanych w sierpniu – poinformował Urząd Statystyczny Republiki Słowacji. To najwyższy odczyt od 10 lat. Względem sierpnia ceny wzrosły o 0,8%.

Podobnie jak wszędzie na świecie czynnikiem napędzającym słowacką inflację CPI były drożejące paliwa – ceny w kategorii „transport” były o 11,6% wyższe niż przed rokiem. Ale jeszcze mocniej podrożały usługi hotelarskie (o 11,8%). Szybko rosły też ceny alkoholi i wyrobów tytoniowych (o 7,8%), usług telekomunikacyjnych (o 6,6%), edukacji (o 5,4%) oraz rekreacji i kultury (o 4,3%).

Słowacja jest ostatnim z krajów naszego regionu, który zaraportował inflacyjne statystyki za wrzesień. Jak na razie niechlubny status inflacyjnego lidera Europy Środkowej objęła Rumunia, gdzie wskaźnik CPI wzrósł aż o 6,3%. To nawet więcej niż inflacyjny rekord z Polski (5,8% we wrześniu) i Węgier, gdzie roczna dynamika wskaźnika CPI sięgnęła 5,5%. Z kolei najwyższą inflację CPI od 13 lat zaraportowały Czechy.

Słowacja jest tu przypadkiem szczególnym, ponieważ to jedyny kraj Grupy Wyszehradzkiej, który zrezygnował z narodowej waluty na rzecz euro. W związku z tym nie może prowadzić własnej polityki monetarnej i zmuszony jest akceptować stopy procentowe ustalane w Europejskim Banku Centralnym. Do niedawna fakt posiadania wspólnotowej waluty mógł przyczyniać się do tego, że inflacja CPI na Słowacji była generalnie niższa niż w pozostałych krajach regionu. Jednakże latem 2021 roku słowacka inflacja podążyła za globalnymi trendami i zbliżyła się do wskaźników obserwowanych w innych krajach środkowoeuropejskich.

Tymczasem wysoka inflacja będąca zmorą całej Europy Środkowej spotkała się już z ripostą ze strony prawie wszystkich banków centralnych regionu. 30 września Narodowy Bank Czech zaskoczył rynek ostrą podwyżką stóp procentowych, dokonując już trzeciego poniesienia ceny pieniądza. Czesi rozpoczęli normalizację polityki pieniężnej już 23 czerwca, podnosząc stawkę referencyjną z 0,25 proc. do 0,5 proc. Kolejny, identyczny w swojej skali ruch, nastąpił 5 sierpnia.

Cztery „popandemiczne” podwyżki stóp procentowych ma już za Narodowy Bank Węgier, który wrześniową decyzją doprowadził stopy do najwyższego w regionie poziomu 1,65 proc. Tydzień temu stopy podnieśli także Rumuni, podwyższając referencyjną stopę procentową z 1,25 proc. do 1,5 proc. W tym zestawieniu Narodowy Bank Polski z jedną podwyżką na koncie (z 0,1% do 0,5%) jest mocno spóźniony zarówno względem narastającej inflacji w Polsce jak i względem innych krajów regionu. Na przekór oficjalnym komunikatom członków RPP rynek wycenia kolejne podwyżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach.

