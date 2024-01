Inflacja ma się dobrze, ciąg dalszy afery kolejowej, mocny złoty i czarna dziura górników

Emocjonujący - tak można w skrócie określić mijający tydzień. Kolejne posiedzenie Sejmu bijące rekordy oglądalności, miotła kadrowa wisząca nad osobami związanymi z PiS-em, bajońskie zarobki w TVP dotowanej przez państwo, a do tego cały zestaw danych ekonomicznych, które przedstawiamy w wykresach.



Grudzień stał pod znakiem rekordowo głębokiego spadku cen producentów w Polsce. W sektorze wytwórczym od pół roku mamy do czynienia z deflacją, która jednak jakoś nie chce się przełożyć na ceny w detalu.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Rosnąca zdolność i popyt na kredyty mieszkaniowe, a w konsekwencji ceny na najwyższych poziomach w historii – tak w telegraficznym skrócie wyglądał 2023 r. na polskim rynku nieruchomości. Bankier.pl zebrał zestaw wykresów, który lepiej pozwoli zrozumieć, co działo się na tym rynku w 2023 r.

Podobnie jak w strefie euro tak i w całej Unii Europejskiej grudzień przyniósł wzrost inflacji konsumenckiej. Tempo utraty siły nabywczej pieniądza choć było znacznie niższe niż rok wcześniej, to wciąż pozostawało nieakceptowalnie wysokie.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

W Sejmie przewidziano na czwartek głosowaniem nad projektem ustawy budżetowej na 2024 r. Zakłada on taki sam poziom dochodów z dywidend, jaki zaproponował poprzedni rząd. Spora część zaplanowanych wpływów trafi na konta budżetu państwa już w lutym. Według ostrożnych wyliczeń Bankier.pl suma wpłat może być większa, niż zakłada procedowany budżet.

Od kilku miesięcy ekonomiści zastanawiają się, kiedy wreszcie polski konsument ruszy na większe zakupy. Styczniowy raport GUS-u sugeruje, że chwila ta właśnie się zbliża. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej oscyluje wokół stanu z początku marca 2020.

Bankier.pl na podstawie GUS

W 2023 roku tempo wzrostu chińskiej gospodarki osiągnęło 5,2% rdr. - podało w środę Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Wcześniej, podczas szczytu w Davos, o pobiciu oficjalnych prognoz poinformował premier Państwa Środka - Li Qiang.

TradingEconomics

Od 16 do nawet 46 proc. – o tyle średnio spada zasięg aut elektrycznych podczas mrozów – wynika z badania przeprowadzonego przez Recurrent, o czym informuje serwis antyweb.pl. Jak wypadają najpopularniejsze „elektryki” w Polsce?

Czy Newag unieruchamiał swoje pociągi, żeby odebrać ich serwisowanie konkurencji? W ujawnionej przez hakerów sprawie pojawił się kolejny dowód na niekorzyść spółki. Dziennikarze ustalili również, że Newag kłamał w swoim oświadczeniu na temat afery. Skandal nie przeszkodził spółce w podpisaniu miliardowego kontraktu.

Nominalnie złoty w relacji do euro notowany jest blisko najmocniejszych poziomów od marca 2020 roku. Ale w ujęciu realnym polska waluta po raz ostatni była równie mocna… przeszło 15 lat temu, gdy eskalował globalny kryzys finansowy.

W 2023 roku liczba rachunków w polskich domach maklerskich stale rosła, choć już nie w takim tempie jak w 2022. Inną kwestią pozostaje fakt, że za niemal cały wzrost odpowiadało 3 dostawców, z czego u jednego otwarto 2/3 nowych kont.

Bankier.pl na podstawie danych KDPW

W 2023 r. Apple stał się największym sprzedawcą smartfonów, strącając z tronu wieloletniego lidera Samsunga. Wokół spółki piętrzą się jednak wyzwania. Sukces jej nowego produktu stoi pod znakiem zapytania, a Microsoft znów odebrał jej tytuł najcenniejszej firmy na świecie.

Do 2030 r. polska energetyka będzie zużywać o połowę mniej węgla. Zamiast obietnic o wydobywaniu węgla tak długo jak jest w kopalniach, potrzebne jest przyspieszenie planu zamykania kopalń. Jeśli go nie będzie, to górnicy będą wydobywać ponad 10 mln ton nikomu niepotrzebnego węgla, a podatnicy dopłacą 10 mld zł rocznie.