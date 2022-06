Inflacja dopadła Kodeks karny. Próg kradzieży ma wzrosnąć

fot. Andrey_Popov / / Shutterstock

Z wysoką inflacją spotykamy się ostatnio niemal na każdym kroku. Drogi węgiel, benzyna czy żywność spędzają sen z powiek wielu Polakom. Rząd też dostrzega inflację i dlatego... nowelizuje Kodeks karny. Próg kradzieży ma pójść w górę.

Jak poinformował na Twitterze Rafał Mundry, Sejm planuje podwyższyć próg, od którego kradzież będzie przestępstwem, z 500 do 800 zł. Poniżej tego progu to tylko wykroczenie.

"Nieoficjalnym powodem ma być inflacja. Handlowcy zaskoczeni, że może to być zachęta dla złodziei" - dodaje.

Handlowcy zaskoczeni, że może to być zachęta dla złodziei.https://t.co/x86jJfeSaO pic.twitter.com/yyfKSJAaoX — Rafał Mundry (@RafalMundry) June 12, 2022

Czy Sejm ostatecznie zdecyduje się na podniesienie progu, to się jeszcze okaże, jednak nie wydaje się to być dobrym pomysłem. Kradzież, to kradzież i powinna być karana.

JM