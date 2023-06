Inflacja bije nas po kieszeni. Większość pracowników oczekuje podwyżek, ale mogą się rozczarować

Kraków przyciąga branżę IT jak magnes, a pracy ciągle przybywa Kraków pozostaje znaczącym ośrodkiem dla globalnej branży IT – wskazuje raport o rynku IT w stolicy Małopolski. Firmy z tego sektora zatrudniają w Krakowie ok. 55 tys. specjalistów, a w ciągu ostatniego roku przybyło tam ok. 40 międzynarodowych podmiotów.