Inflacja bazowa w dół. NBP pokazał nowe dane

Słabe dane o PKB. Techniczna recesja i największy kwartalny spadek od czasów covidowych Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku wskazał, że polska gospodarka w II kwartale 2023 r. skurczyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i do pierwszego kwartału bieżącego roku. W tym drugim przypadku był to najgorszy wynik od czasów covidowych, a dwa kwartały z rzędu spadku rocznej dynamiki to swoją drogą tzw. techniczna recesja.