Inflacja bazowa wreszcie spadła. Ale wciąż pozostaje wysoka

Borys (PFR): Podniesienie 500+ zwiększa perspektywę wzrostu PKB Podniesienie świadczenia 500+ do 800 zł powinno podnieść perspektywę wzrostu gospodarczego Polski w przyszłym roku o 0,5 pkt. proc. - ocenił we wtorek w TOK FM prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał, że nie zmieni to zarazem trendów związanych z inflacją.