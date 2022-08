Inflacja w strefie euro bije kolejne rekordy. Te dobra drożały najbardziej

fot. canbedone / / Shutterstock

Inflacja HICP w strefie euro w sierpniu osiągnęła nowy rekord i nieustannie zbliża się do poziomu 10%. Szybko drożeje nie tylko energia i żywność, ale też dobra przemysłowe i usługi.

Inflacja HICP w strefie euro w sierpniu przyspieszyła do 9,1 proc. wobec 8,9 proc. odnotowanych w lipcu, 8,6 proc. w czerwcu i 8,1 proc. w maju - wynika ze wstępnych szacunków Eurostatu. To rezultat nieznacznie wyższy od rynkowego konsensusu. Większość ekonomistów spodziewała się, że inflacja w Eurolandzie nie przekroczy 9 proc.

Eurostat

Jeszcze na początku roku inflacja w strefie euro wynosiła ok. 5%, co zresztą już wtedy było rekordowo wysokim poziomem. Później na skutek zachodnich sankcji na Rosję i unijnej „polityki klimatycznej” doszło do kryzysu energetycznego w Europie, co wyniosło inflację HICP do niespotykanych poziomów w przeszło 20-letniej historii unii walutowej. Rosnąc w dotychczasowym tempie, inflacja w eurolandzie niedługo przekroczy 10%.

Wzrost wskaźnika inflacji nadal napędzała drożejąca o 38,2 proc. w skali roku energia (w lipcu roczna dynamika cen w tej kategorii sięgnęła 39,6 proc., a w czerwcu aż 42 proc.). Szybciej niż przed miesiącem rosły ceny żywności, alkoholu i papierosów (o 10,6 proc. wobec 9,8 proc. rdr w lipcu i 8,9 proc. w czerwcu) i dóbr przemysłowych (5,0 proc. wobec 4,5 proc.) Ponownie wzrosła dynamika cen usług (3,8 proc. wobec 3,7 proc.).

Już w przynajmniej trzech państwa strefy euro inflacja przekracza 20 proc. W Estonii sięgnęła ona aż 25,2%, na Litwie 21,1%, a na Łotwie 20,8%. Dwucyfrową roczną dynamikę HICP odnotowano w Holandii (13,6%), Słowacji (13,5%), Portugalii (11,5%), Grecji (11,1%) i Belgii (10,5%) - wynika z danych Eurostatu. Jak widać, przynależność do strefy euro nie chroni przed bardzo szybkim wzrostem cen. Problem ten dotyczy zwłaszcza małych i szybko rozwijających się gospodarek z peryferii eurozony.

Ale także w krajach tworzących trzon unii walutowej tempo dewaluacji pieniądza jest niepokojąco szybkie. W Niemczech inflacja HICP w sierpniu wyniosła rekordowe 8,8%, we Francji 6,5%, we Włoszech 9,0%, a w Hiszpanii 10,3%.

Warto przy tym dodać, że w 6 krajach eurolandu wskaźnik HICP obniżył się w sierpniu względem lutego. Spadek cen nastąpił w Finlandii (-0,4% mdm), Grecji (-0,3%), Austrii i Portugalii (po -0,2%) oraz na Litwie i Słowenii (po -0,1%). W całej strefie euro w sierpniu ceny wzrosły średnio o 0,5% mdm.

Porównując dane z krajów UE, warto pamiętać, że odczyty wskaźników inflacji są obecnie zaburzone przez nadzwyczajne i tymczasowe "tarcze antyinflacyjne" wprowadzane przez władze poszczególnych państw. Przykładu dostarczyli Niemcy - inflacja za naszą zachodnią granicą zwolniła w czerwcu po tym, jak władze obniżyły daniny od paliw i wprowadziły tani bilet kolejowy.

Inflacja HICP jest odmienną miarą wzrostu cen od najpopularniejszego i stosowanego przez GUS wskaźnika CPI. O różnicach między wskaźnikami pisaliśmy w artykule „Jak GUS mierzy inflację? Statystycy wyjaśniają”. W skrócie: obie miary stosują nieco odmienny system wag i uwzględniają nieco inny zakres wydatków. Z danych GUS wynika, że w sierpniu inflacja CPI wyniosła w Polsce 16,1 proc. i osiągnęła najwyższy poziom od marca 1997 roku.