Inflacja zaczęła spadać, ale ceny i tak szybko rosną

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów kwiecień przyniósł dalsze wyhamowanie rocznej inflacji CPI w Polsce. Niestety, wzrost cen dóbr konsumpcyjnych pozostaje bardzo szybki, co oddala wizję powrotu inflacji do 2,5-procentowego celu.

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

W kwietniu indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł o 14,7 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To wynik niższy niż w marcu, gdy inflacja wyniosła 16,1 proc. A także wyraźnie niższy niż w lutym, gdy ze względu na efekt niskiej bazy na cenach paliw inflacja konsumencka osiągnęła najwyższy poziom od 26 lat.

Bankier.pl na podstawie GUS

To także najniższy rezultat od maja 2022 roku. Wtedy inflacja przyspieszająca do niemal 14% budziła grozę. Teraz schodząca poniżej 15% traktowana jest z ulgą. Ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie ok. 15% w ujęciu rocznym. Prognozy zakładają, że w kolejnych miesiącach inflacja CPI będzie się obniżać i że pod koniec roku zbliży się do poziomów jednocyfrowych.

Nie oznacza to jednak, że ceny w sklepach zaczną spadać. Do tego potrzebowalibyśmy deflacji – czyli wzrostu siły nabywczej pieniądza. Proces dezinflacji – czyli obniżania inflacji – znaczy tylko tyle, że ceny nadal będą rosły, ale w wolniejszym tempie niż przez poprzednie 12 miesięcy.

Niepokoi natomiast to, że wciąż bardzo szybko rosną z miesiąca na miesiąc. W kwietniu wskaźnik CPI był o 0,7% wyższy niż w marcu. Z kolei w marcu był o 1,1% wyższy niż w lutym, w lutym o 1,2% wyższy niż w styczniu, a w styczniu aż o 2,5% wyższy niż w grudniu. W rezultacie zrealizowana tylko przez pierwsze cztery miesiące 2023 roku inflacja wyniosła 5,6% i przeszło dwukrotnie przekroczyła 2,5-procentowy cel Narodowego Banku Polskiego.

Co napędzało wzrost cen w kwietniu?

Ponieważ jest to dopiero „szybki szacunek”, nie znamy jeszcze pełnej struktury dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych. Wiemy tylko, że ceny paliw były o prawie takie same jak rokiem (-0,1% rdr) oraz o 1,2% niższe niż w marcu. Za nośniki energii płacono o 23,5 proc. więcej niż przed rokiem, ale o 0,3 proc. mniej niż w marcu. Nadal bardzo szybko drożała żywność i napoje bezalkoholowe - o 19,7 proc. rdr (24 proc. rdr w marcu i 24,7 proc. w lutym) i o 0,5 proc. wobec poprzedniego miesiąca.

Co składa się na spadek inflacji ze szczytu na poziomie 18,4%r/r w lutym do 14,7%r/r w kwietniu: wkład paliw spadł do zera, obniżył się żywności i energii. Wkład inflacji bazowej (szare słupki) pozostał bez zmian-to najbardziej niepokojące dla banku centralnego. pic.twitter.com/pv5E0matyC — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) April 28, 2023

Przy stabilizacji cen paliw i delikatnej obniżce cen energii (względem marca) oraz malejącej dynamice cen żywności widać, że wzrost wskaźnika CPI napędzany jest tzw. kategoriami bazowymi. Oznacza to, że wciąż bardzo szybko drożeją usługi czy towary przemysłowe. Zatem inflacja bazowa prawdopodobnie w kwietniu pozostała rekordowo wysoka.

Piątkowe szacunki mają charakter wstępny. Finalne dane za marzec zostaną opublikowane przez GUS 15 maja.