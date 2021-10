Indie wypłacą po 674 dolary za każdą śmierć z powodu koronawirusa

fot. DANISH SIDDIQUI / / Reuters

Sąd Najwyższy Indii zatwierdził decyzję rządu o wypłacie 50 tys. rupii (674 dolary) odszkodowania za każdy zgon związany z COVID-19 - podała BBC w poniedziałek. Według oficjalnych danych w Indiach zarejestrowano dotąd ponad 447 tys. przypadków śmiertelnych. Eksperci uważają, że rzeczywisty bilans może być nawet 10 razy wyższy.

Sąd zapowiedział, że bliscy zmarłych otrzymają odszkodowanie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. "Przewyższyłoby to kwoty wypłacane przez władze centralne i stanowe w ramach różnych dobroczynnych programów" - dodał.

Wyrok został wydany na skutek wniosku prawników, którzy powoływali się na przepisy dotyczące zarządzania klęskami żywiołowymi.

Prawo to zostało wprowadzone w 2005 r. i dotyczy przygotowania strategii łagodzenia skutków katastrof i wypłaty odszkodowań za utratę życia, odniesione obrażenia i zniszczone mienie.

Jak przekazał rząd Indii, odszkodowanie będzie wypłacane "najbliższemu krewnemu osoby zmarłej pod warunkiem, że zostanie udowodnione, że zgon nastąpił na skutek COVID-19".

Środki mają zapewnić władze stanowe, co wywołało sprzeciw co najmniej dwóch stanów: Kerali i Radźasthanu, które wskazały, że płacenie z ich funduszy wywrze presję na ich budżet. Dodały, że to centralne władze powinny dostarczyć środki pieniężne na ten cel.

"Dajecie środki na pokrycie skutków gradobicia, powodzi itd., więc teraz powinniście dodać do tego COVID-19. Nie ucierpiał tylko jeden stan, to jest pandemia" - apelował minister ds. edukacji szkolnej i turystyki Radźasthanu Govind Singh Dotasara w rozmowie z dziennikiem "The Indian Express".

Na razie nie wiadomo, jaką kwotę władze przeznaczą na wypłaty odszkodowań.

