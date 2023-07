Indie wypierają Rosję i stają się największym dostawcą broni dla Armenii

Armenia jest gotowa do uznania Górskiego Karabachu za część Azerbejdżanu Armenia jest gotowa uznać Górski Karabach za część Azerbejdżanu, jeśli władze w Baku zagwarantują bezpieczeństwo etnicznej ludności ormiańskiej - powiedział w poniedziałek premier Armenii Nikol Paszynian na konferencji prasowej. "Armenia jest gotowa uznać 86 tys. km kwadratowych Azerbejdżanu", a Górski Karabach należy do tego obszaru - powiedział premier, cytowany przez armeński portal News Am.