Indie otworzą się na turystów. Już w połowie października

Loty samolotami AirAsia tylko dla zaszczepionych przeciw COVID-19

Malezyjska grupa tanich linii lotniczych AirAsia przekazała w środę, że będzie wymagała od dorosłych pasażerów, by byli zaszczepieni przeciw Covid-19. To kolejna linia lotnicza po australijskiej Quantas oraz nowozelandzkiej Air New Zealand, która będzie wymagać od swoich pasażerów takiego obowiązku.