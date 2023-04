Indeksy na Wall Street znów prawie bez zmian

Notowania na giełdach w USA głównie zwyżkowały na koniec sesji w poniedziałek. Inwestorzy analizują wyniki spółek za pierwszy kwartał.



fot. JJFarq / / Shutterstock

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,2 proc. i wyniósł 33.875,40 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,09 proc. i wyniósł 4.137,04 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,29 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.037,20 pkt.

Uwaga rynków koncentruje się na wynikach spółek za I kw. Według danych FactSet około 76 proc. spółek z S&P 500, które opublikowały wyniki do piątku, przewyższyło szacunki analityków. Jednak według Refinitiv szacuje się, że zyski spółek z S&P 500 w pierwszym kwartale spadną łącznie o 5,2 proc.

„Po znacznie lepszych niż oczekiwano wynikach banków amerykańskich, teraz przyszła kolej na duże spółki technologiczne, które do tej pory napędzały większość odbicia na rynku amerykańskim w tym roku. Firmy takie jak Microsoft, Alphabet, Meta Platforms i Amazon będą publikować raporty za I kw. w tym tygodniu, co prawdopodobnie stanie się kluczowym testem dla wzrostów indeksu Nasdaq 100 w tym roku” - powiedział Michael Hewson, główny strateg rynkowy w CMC Markets.

„Z jednej strony istnieją obawy przed recesjami, spadkiem wydatków konsumpcyjnych i wyższymi stopami procentowymi spowalniającymi dynamikę wzrostu gospodarki. Z drugiej strony mamy bardziej odporną gospodarkę, niż wszyscy się spodziewali. W tej chwili sytuacja jest dość zróżnicowana. Mamy przed sobą publikację wielu raportów finansowych spółek, po których będziemy mieli lepszy ogląd sytuacji” – powiedział James Baxter, założyciel Tideway Wealth.

Coca-Cola spadła o 0,2 proc., mimo że zysk na akcję w pierwszym kwartale wyniósł 68 centów. Rynek oczekiwał 65 centów za akcję.

Akcje Tesli spadły o 1,5 proc. W piątek inwestorzy instytucjonalni, których udziały w firmie są warte 1,5 mld USD, wystosowali list do zarządu producenta samochodów elektrycznych, w którym domagają się rozwiązania problemów w firmie, które mogą stanowić „znaczące ryzyko prawne, operacyjne i reputacyjne”.

Inwestorzy są szczególnie zaniepokojeni traktowaniem przez Muska i Teslę praw człowieka i praw pracowniczych. Ich list opisuje wiele procesów sądowych, w których Tesla została pozwana w związku z dyskryminacją rasową, niszczeniem związków zawodowych, niepłaceniem pracownikom, molestowaniem seksualnym i niebezpiecznymi warunkami pracy.

Notowania Fox Corp. spadły o 3 proc. po tym, jak stacja Fox News podała, że skrajnie prawicowy prezenter Tucker Carlson odchodzi z firmy ze skutkiem natychmiastowym kilka dni po tym, jak stacja zawarła ugodę w procesie o zniesławienie z Dominion Voting Systems na prawie 800 milionów dolarów.

Akcje Bed Bath & Beyond spadły o 35,5 proc., po ogłoszeniu bankructwa w niedzielę.

Notowania First Solar zniżkowały o 3,5 proc. po tym, jak Citi obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "neutralnie".

Inwestorzy będą czekać na dane makro z USA w dalszej części tygodnia - m.in. wzrost gospodarczy, inflację i płace - które mogą pokierować działaniami amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Na razie wygląda na to, że bankierzy centralni podwyższą stopy procentowe 2-3 maja o 25 pb.

„Jednym z powodów, dla których tak bardzo koncentrujemy się na danych ekonomicznych, jest to, że uważamy, że narracja inwestorów wciąż koncentruje się wokół Fedu i stóp procentowych. Uważamy, że dane z najbliższych siedmiu do dziesięciu dni będą naprawdę dużym czynnikiem decydującym o tym, co ostatecznie zamierza zrobić Fed. Oczekujemy, że te dane będą niejednoznaczne. Uważamy, że będzie to nadal powodować niepewność i ciągłą zmienność na rynkach” – powiedział Greg Bassuk, dyrektor generalny AXS Investments.

Dolar osłabia się o 0,44 proc. wobec koszyka walut do 101,34 pkt. Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb. do 3,5 proc. Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 78,78 USD za baryłkę, po wzroście o 1,14 proc., a czerwcowe futures na Brent zwyżkują o 1,27 proc. do 82,72 USD/b. (PAP)

kkr/wr/