Indeksy na GPW odbiły. Minipanika na JSW i koniec hossy na EC Będzin

Po trzech spadkowych sesjach na GPW, piątek przyniósł odbicie głównych indeksów, z których prawie wszystkie zakończyły sesję na zielono. Jednak nie wszyscy akcjonariusze spółek mogą być zadowoleni. Na JSW mieliśmy do czynienia z mała paniką, a Będzin prawdopodobnie zakończył swoje hiperboliczne wzrosty.

Czwartkowa sesja wskazywała na wyhamowanie spadków na GPW i piątek to potwierdził. Indeks WIG20 zyskał 1,2 proc., rosnąc do 2035,57 pkt. Gorzej było na mniejszych spółkach, gdzie indeks MWIG40 zyskał tylko 0,44 proc., a SWIG80 nawet spadł o 0,12 proc.

Największe spółki kończyły dziś sesje przeważnie na zielono, ale znalazło się 5 „delikwentów”, którzy postanowili iść inną drogą. Najbardziej zwróciła na siebie uwagę JSW, na której można mówić o minipanice. Po informacji, że rząd planuje wprowadzić w tym roku składkę solidarnościową dla dużych podmiotów sektora węglowego, akcje JSW traciły przejściowo nawet 7 proc. Ostatecznie zakończyły sesję na poziomie 37,42 zł, ograniczając tym samym spadki do 4 proc.

Ze wzrostami żegnają się już prawdopodobnie akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin. Po drugiej z rzędu spadkowej sesji i trzeciej z rzędu czarnej świecy notowania spółki straciły blisko 50% na wartości od środowego szczytu na poziomie 198 zł. Dzisiejsze zamknięcie notowań to 113 zł. Trzeba pamiętać o starym, giełdowym twierdzeniu, że niemal każde paraboliczne wzrosty kończą się tak samo – zniesieniem takiej paraboli w całości.

Tymczasem inwestorzy szukają kolejnego Będzina. Wśród dzisiejszych typów pojawił się Enegoinstal. Akcje spółki rosną już czwartą sesję z rzędu, dziś o 23 proc. do 3,1 zł. Tymczasem jeszcze na otwarciu tygodnia akcje kosztowały 88 groszy. Z tym, że ta spółka notowana jest w systemie dwóch fixingów, więc nie ma takich emocji, jak w przypadku spółek w systemie notowań ciągłych.

Wśród największych spółek pozytywnie wyróżniły się akcje KGHM, które zyskały ponad 3 proc. Notowania PKO BP, LPP, Pekao, Orlenu, mBanku, Orange i Kęt urosły zaś o ponad 2 proc.

W ramach indeksu MWIG40 największe wzrosty notowało XTB, którego kurs zyskał ponad 7 proc do 39 zł. Dziś akcje spółki pierwszy raz notowane były bez dywidendy, która w tym roku wyniosła aż 4,86 zł, co daje stopę dywidendy na poziomie 11,8 proc. Możliwe, że kurs akcji będzie dążył do zapełnienia luki, jak powstała na wykresie w wyniku odcięcia dywidendy.

Wśród średnich spółek największe spadki notowały 11BIT (-3,78 proc. do 712 zł) i Eurocash (-3 proc. do 16,5 zł). Ta druga spółka straciła już blisko 10 proc. na wartości od chwili upublicznienie rekomendacji „sprzedaj” wydanej przez analityka Citi.

W indeksie małych spółek brylowały akcje Medicalgorithmics (+5,18 proc.) i Rainbow Tours (+4,6 proc.). Najmocniej traciły notowania wtorkowego lidera wzrostów Polimeksu Mostostal (-5,88 proc.) oraz Enter Air (-5,85 proc.).

Ponad 3,6 proc. zyskał kurs Asseco BS. Analitycy DM BOŚ, w rekomendacji z 29 czerwca, podnieśli cenę docelową akcji Asseco Business Solutions o 7 proc., do 44,60 zł oraz podnieśli rekomendację do "kupuj" z "trzymaj".

O 1,8 proc. zwyżkował kurs Develii, która podała informacje o sprzedaży za I półrocze. Spółka sprzedała w I półroczu 2023 roku 1184 lokale wobec 964 przed rokiem. Klientom przekazała w tym czasie 666 lokali wobec 206 rok wcześniej. Ponadto spółki z grupy mają zawartych 213 umów rezerwacyjnych, których przekształcenie się w umowy deweloperskie zakładane jest w następnym okresie.

Niewielkie wzrosty zanotował dziś kurs Answear. com (0,55 proc.). Analitycy Noble Securities w raporcie z 4 lipca rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Answear. com od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 48 zł.

Poranne wzrosty zredukowały na zakończenie sesji akcje Remor Solar Polska (+1 proc.). Spółka zawarła umowę z estońskim podmiotem na montaż konstrukcji oraz modułów dla farmy fotowoltaicznej na terenie tego kraju. Wartość umowy to 1,7 mln euro. Realizacja umowy powinna zakończyć się do dnia 29 lutego 2024 r.

