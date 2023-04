Indeks małych spółek z szansą na historyczny szczyt. Zamieszanie na kursie Ten Square Games

Główne indeksy skończyły sesję w poniedziałek na zielono, a notowania sWIG80 zmierzają w stronę historycznego szczytu z 2021 r. z szansą na jego poprawianie. Ogromna zmienność panowała na akcjach Ten Square Games, który ogłosił kolejne odpisy i potężną redukcję zatrudnienia.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Poniedziałek na GPW przyniósł mniejszą aktywność inwestorów na szerokim rynku, ale główne indeksy zdołały kontynuować wzrosty z poprzedniego tygodnia. Przedłużeniu dobrych nastrojów sprzyjał ubogi kalendarz makroekonomiczny, który w Polsce przyniósł właściwie tylko odczyt inflacji bazowej (bez cen żywności, paliw i energii), a w Europie świecił pustkami.

W bieżącym tygodniu to rozpoczęty sezon wynikowy za I kwartał największych spółek z USA może mocniej rzutować na giełdowe nastroje, a w dodatku wyzwaniem może okazać się korekta ostatniej słabości dolara. Niemniej WIG20 zaliczył, póki co 5. z rzędu wzrostową sesję, a sWIG80 zbliżył się na 3,3 proc. do swojego historycznego szczytu z września 2021 r.

WIG20 zyskał 0,41 proc., WIG był wyżej o 0,59 proc. Z kolei mWIG40 poszedł do góry o 1,08 proc., a sWIG80 zyskał 1,2 proc. i jest na 21 176,36 pkt. czyli 712 pkt. niżej od swojego maksimum. Obroty wyniosły 947 mln, z czego 710 mln dotyczyło WIG20.

"W poniedziałek rynek nie otrzymał i raczej nie otrzyma na tyle silnych, nowych impulsów, aby kontynuować wzrosty z ubiegłego tygodnia i wydaje mi się, że w tym tygodniu z takimi impulsami może być problem. Generalnie jednak uważam, że w perspektywie dwóch-trzech tygodni WIG20 spróbuje zmierzyć się ze szczytem z 10 stycznia br. znajdującym się w okolicach 1 940 pkt." - powiedział w rozmowie z PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Moim zdaniem ostatni wzrost na GPW był silny i potwierdzający wybicie, a obecnie rynek potrzebuje chwilowego przystanku, aby zobaczyć czy indeksy amerykańskie są wstanie zrobić jeszcze parę procent w górę" – powiedział Czarnecki.

W ujęciu sektorowym na GPW wzrosło 11 z 14 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Informatyka (2,57 proc.) i WIG-Motoryzacja (2,03 proc.). Najsłabiej zachował się natomiast WIG-Górnictwo (-2,47 proc.).

W WIG20 po wzrostowym otwarciu sesji w kolejnych godzinach handlu na minusy przeszły walory KGHM (-3,02 proc.), odpowiadające na spadki cen miedzi. W odniesieniu do spółki pojawiły się wypowiedzi ministra aktywów o inwestycjach w Chile na poziomie ponad 1 mld dol. Wicepremier przybywa w Ameryce Płd. z wizytą.

Po kreską w tym segmencie rynku były jeszcze walory LPP (-1,74 proc.) oraz minimalnie Pepco i mBanku.

Po drugiej stronie wyróżniły się akcje Cyfrowego Polsatu (3,6 proc.), Asseco (3,6 proc.) czy Kruka (3,10 proc.). Nad kreską były pozostałe duże banki jak Santander (1,24 proc.). Jak podała KNF w opracowaniu, wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec lutego wyniósł 7,85 proc. wobec 7,54 proc. w styczniu i 4,18 proc. w lutym 2022 roku.

Z kolei o 0,59 proc. wzrósł kurs PKN Orlen, wobec którego w poniedziałek ambasador USA Mark Brzeziński, poinformował, że amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld USD, a agencja DFC - 1 mld USD na rozwój reaktorów BWRX-300 w Polsce przez spółkę Orlen Synthos Green Energy. W ambasadzie USA w Warszawie podpisano listy intencyjne w tej sprawie. Prezes Obajtek przedstwił też potencjalne lokalizacje reaktorów SMR.

Mocniejsze ruchy cenowe obserwowano w mWIG40. Najwięcej zyskał kurs CCC (7,81 proc.), który podał roczne wyniki, ale przede wszystkim spółka prognozuje poprawę wyników w przyszłości, wzrost przychodów i redukcję zadłużenia poprzez m.in. ogłoszoną emisję.

Ogromna zmienność panowała na akcjach Ten Square Games. Kurs spółki rano zyskiwał nawet do 4 proc., kiedy na rynku pojawił się komunikat spółki o koncentracji firmy na flagowych tytułach, odpisach w związku z zaprzestaniem produkcji pozostałych tytułów oraz 25-proc. redukcją zatrudnia. Kurs po tym zanurkował nawet w okolice 9 proc., ustanawiając kilkuletni dołek na poziomie 74 zł. Ostatecznie kurs na koniec sesji zyskał 0,73 proc., co można tłumaczyć tym, że inwestorzy w dłuższym terminie uznają zamknięcie nierokujących tytułów i cięcie etatów jako pozytywne dla rentowności spółki.

W sWIG80 najmocniejsze były akcje DataWalk (11,97 proc.), a silne wzrosty zanotowały także walory Lubawy (11,8 proc.) oraz Onesano (28,55 proc.; dawny Skotan) z szerokiego rynku. Kurs DataWalk zyskuje od zeszłego tygodnia po wypowiedziach zarządu o prognozach wzrostu sprzedaży w 2023 r.