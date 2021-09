Indeks iPhone'a. Jak długo trzeba pracować, żeby kupić wersję 13?

Cieszyński: Klienci będą mogli odzyskać niewykorzystane środki na kartach pre-paid

Według projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej klienci operatorów telekomunikacyjnych będą mogli w ciągu 6 miesięcy odzyskać niewykorzystane środki na kartach pre-paid, potem zasilą one Fundusz Szerokopasmowy - poinformował podczas briefingu sekretarz stanu ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dodał, że do ok. 1 zł z maksymalnie 20 zł ma spaść specjalna opłata pobierana przy tej okazji przez operatorów.