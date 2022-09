Indeks Ifo sygnalizuje recesję w Niemczech

Indeks Ifo mierzący nastroje niemieckich menedżerów znalazł się na poziomach, które w przeszłości przybierał tylko w trakcie głębokiej dekoniunktury gospodarczej.

We wrześniu indeks Ifo zaliczył czwarty spadek z rzędu, osuwając się do najniższego poziomu od maja 2020 roku. Czyli okresu, gdy niemiecka gospodarka dopiero zaczynała wygrzebywać się z zapaści wywołanej pierwszą falą covidowych lockdownów. Odczyt na poziomie 84,3 pkt. był wyraźnie niższy niż w sierpniu (88,6 pkt.) oraz uplasował się zdecydowanie poniżej rynkowego konsensusu na poziomie 87 pkt.

W ujęciu miesięcznym był to czwarty najgłębszy regres tego wskaźnika w historii. Gwałtowniejsze pogorszenie nastrojów niemieckich menedżerów odnotowano wcześniej jedynie wiosną 2020 (w marcu i w kwietniu – podczas pierwszego zamknięcia gospodarki) oraz w marcu 2022, tuż po tym, jak rosyjskie wojska najechały Ukrainę.

„Spadki dotknęły wszystkie cztery sektory gospodarki. Przedsiębiorstwa oceniają swoją bieżącą sytuację jako zdecydowanie gorszą. Pesymizm dotyczący nadchodzących miesięcy wzrósł znacząco. W handlu detalicznym oczekiwania spadły do rekordowo niskiego poziomu. Gospodarka Niemiec wpada w recesję” – napisał Clemens Fuest, prezydent Instytutu Ifo.

Other than that everything is fine in Germany 👇 Chart @CavaggioniMario pic.twitter.com/4W5APNlH1r