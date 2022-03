Silne pogorszenie nastrojów w niemieckim biznesie

fot. Thorsten Frisch / / Shutterstock

Silne związki gospodarcze z Rosją sprawiły, że antyrosyjskie sankcje odcisnęły wyraźne piętno na nastrojach w niemieckim biznesie. Indeks Ifo odnotował trzeci najgłębszy spadek w historii, cofając się do poziomów z okresu covidowej smuty.

W marcu indeks Ifo zaliczył głęboki, 7,7-puntkowy spadek względem lutego - wynika z ankiety Ifo przeprowadzanej co miesiąc na próbie liczącej ok. 9 000 osób. Wskaźnik ten przyjął wartość 90,8 pkt., co było najniższym odczytem od stycznia 2021 roku, kiedy przez Niemcy przetaczała się druga fala covidowych restrykcji uniemożliwiających normalne prowadzenie działalności gospodarczej.

Bez wątpienia pogorszenie nastrojów w niemieckim biznesie było echem zachodnich sankcji nałożonych na Rosję w odpowiedzi na rosyjską agresje na Ukrainę. Niemiecka gospodarka jest silnie uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu oraz – w mniejszym choć istotnym stopniu – także ropy naftowej. Mniejsze znaczenie Rosja ma dla niemieckiego handlu zagranicznego – dostawy do naszego wschodniego sąsiada w zeszłym roku stanowiły tylko 2% wartości całego niemieckiego eksportu. Stratne będą za to niemieckie koncerny, które w Rosji zainwestowały w ostatnich latach miliardy euro.

Marcowe załamanie indeksu Ifo można jednak traktować jako kontynuację procesu rozpoczętego jeszcze latem ubiegłego roku. Od lipca 2021 wskaźnik ten systematycznie podąża w dół, odzwierciedlając ogólne problemy największej gospodarki Europy. Najpierw były to problemy z dostawami komponentów, w grudniu doszedł do tego kryzys gazowy, a później uporczywie wysoka inflacja CPI.

Indeks Ifo jest kolejnym „szybkim” wskaźnikiem ostrzegającym przed gwałtownym pogorszeniem koniunktury w Niemczech. Dwa tygodnie temu bezprecedensowe załamanie odnotował indeks ZEW mierzący nastroje niemieckich finansistów. Wciąż nieźle wyglądają jeszcze wskaźniki PMI, aczkolwiek ich struktura (słabnące zamówienia przy rekordowym tempie wzrostu cen i opóźnieniach w dostawach) sugerują, że mamy do czynienia ze szczytowym okresem cyklu koniunkturalnego w Europie.

KK