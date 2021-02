fot. Gold Picture / Shutterstock

InPost zwiększył sieć paczkomatów w Polsce do 11 tys. i planuje stawiać 100 nowych maszyn tygodniowo - podała spółka w komunikacie prasowym.

"(...)nie zwalniamy i realizujemy nasz plan rozwoju sieci – planując stawianie w 2021 roku 100 nowych maszyn tygodniowo. Warto podkreślić, że kluczowi gracze na rynku FMCG i e-commerce widzą przyszłość w Paczkomatach i podpisują z nami kolejne umowy. To pokazuje, że nasza strategia, którą realizujemy od ponad 11 lat, sprawdza się i ma nadal duży potencjał. (...) chcemy rozwijać się także w Europie – działamy w Wielkiej Brytanii, do której tylko w tym roku trafi od 1 do 2 tys. nowych maszyn. Widzimy, że kolejne kraje szukają takich rozwiązań, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pandemią koronawirusa” – poinformował w komunikacie prasowym prezes InPostu Rafał Brzoska.

Spółka, która w styczniu zadebiutowała na giełdzie w Amsterdamie, podawała w prospekcie emisyjnym, że planuje w najbliższym czasie zwiększyć liczbę paczkomatów w naszym kraju do 14.500-15.500 z 10.776 na koniec 2020 roku. W średnim terminie sieć ma zwiększać się w Polsce o 2.000-2.500 paczkomatów rocznie.(PAP Biznes)

epo/ gor/