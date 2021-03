InPost przedstawił wyniki i prognozy

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

InPost, platforma dostaw dla e-commerce w Europie, opublikował wyniki finansowe za 2020 rok. Przychody grupy wzrosły o 104 proc., do 2,53 mld zł, EBITDA o 184 proc. do 994 mln zł, marża EBITDA wzrosła do 39,3 proc., a skorygowany poziom EBITDA zwiększył się o 186 proc. do 1,00 mld zł.

InPost poinformował w komunikacie prasowym, że w 2020 roku zwiększył wolumen przesyłek o 115 proc. do 310 mln. Łączna liczba skrytek w Polsce wzrosła o 78 proc., do prawie 1,5 mln.

Na koniec zeszłego roku InPost miał łącznie 12,254 tys. paczkomatów, w tym 10,776 tys. w Polsce. Plany spółki na 2021 rok przewidują 16,5-18,5 tys. paczkomatów, w tym w Polsce ma ich być między 14,5 a 15,5 tys.

Inpost zakłada, że w 2021 roku jego przychody będą w przedziale 3,46-3,61 mld zł, a z uwzględnieniem wpływu kupna francuskiej spółki Mondial Relay mają wynieść między 5,665-5,910 mld zł.

InPost zakłada, że w 2021 roku nakłady inwestycyjne będą w przedziale 700-745 mln zł, a z uwzględnieniem Mondial Relay sięgną 800-945 mln zł. W Polsce nakłady inwestycyjne mają wynieść 509,1 mln zł.

W 2020 roku wydatki inwestycyjne InPost wzrosły o 68 proc. do 537 mln zł, a wolne przepływy pieniężne zwiększyły się dziesięciokrotnie – do 380 mln zł. Spółka zakończyła rok z dźwignią finansową pro-forma netto na poziomie 2,4x.

InPost planuje akwizycję Mondial Relay, francuskiej platformy dostaw przesyłek e-commerce, za ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł). Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii rady pracowniczej Mondial Relay oraz pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych. Finansowanie pomostowe transakcji w okresie 365 dni zapewni konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada, że zamknięcie transakcji nastąpi do końca drugiego kwartału 2021 roku.

W okresie 12 miesięcy 2020 roku Mondial Relay uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 437 mln euro oraz wypracował około 60 mln euro EBITDA. (PAP Biznes)

